به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الکترونیکی رأی الیوم، عبدالباری عطوان تحلیلگر ارشد مسایل منطقه ای در مقاله ای با اشاره به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قیمومیت بین المللی بر نوار غزه، نوشت که نشست دونالد ترامپ، با ۸ تن از رهبران و مقامات عرب در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، به منزله فراخوانی برای تصویب یک طرح ۲۱ مادهای بود که هیچ چیز جدیدی در آن وجود نداشت و همین نکات در طول ۲۳ ماه مذاکرات تحت نظارت دولت آمریکا در قاهره و دوحه با عنوان توقف جنگ در نوار غزه همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.
نکات تکراری در طرح ترامپ
عطوان نکات تکراری این طرح را در آزادی اسرای صهیونیست، برقراری آتش بس دائمی، خروج تدریجی نیروهای صهیونیست، تشکیل دولتی برای حکومت بر نوار غزه بدون حضور حماس، نظارت یک نیروی نظامی از کشورهای عربی، اسلامی و فلسطینی به صورت نمادین و در نهایت تامین مالی این طرح از سوی کشورهای عربی و اسلامی بدون پرداخت حتی یک دلار از سوی آمریکا یا کشورهای اروپایی دانست.
این مقاله می افزاید که این طرح آمریکایی از سر دلسوزی برای فلسطینیان یا توقف کشتار و نسلکشی در نوار غزه نیست، بلکه برای نجات رژیم اشغالگر صهیونیستی از خطر انزوای بینالمللی است. ترامپ به صراحت به این موضوع تاکید کرده و در عین حال هیچ اشارهای به نسلکشی یا گرسنگی در غزه نکرد، زیرا اصلاً وقوع آنها را به رسمیت نمیشناسد.
کارگزاران مشکوک طرح ترامپ
عطوان در ادامه با اشاره به کارگزاران این طرح آمریکایی تصریح کرد که چگونه میتوان به طرحی اعتماد کرد که توسط «تونی بلر»، نخستوزیر اسبق انگلیس که دستانش به خون برادران عراقی آلوده است و یکی از معماران اصلی جنگ برای نابودی آنها بود، و «جارد کوشنر»، داماد رئیسجمهور ترامپ و شاگرد باهوش نتانیاهو، که معامله قرن را طراحی کرد، تهیه شده است؟ این در حالی است که ناظر اصلی این طرح فریبکارانه، «ران درمر»، وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی است که بیشترین نفرت را نسبت به فلسطینیان و همه اعراب دارد.
طرح ترامپ؛ تلهای جدید برای ادامه کشتار مردم غزه
این تحلیلگر بینالمللی طرح جدید آمریکا را تله ای گمراهکننده و فریبنده دانست که دور جدیدی از مذاکرات ۲۳ ماههای محسوب میشود تا به نتانیاهو و ارتشش زمان و بهانههای لازم برای ادامه نسلکشی و تکمیل پروژه آوارگی مردم غزه را بدهد.
عطوان در پایان مقاله خود تاکید می کند که اگر ترامپ واقعاً در طرح خود جدی بود، فوراً کشتارهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه را متوقف میکرد تا حسن نیت خود را ثابت کند و از خلیل الحیه، رئیس هیئت مذاکره کننده جنبش حماس، برای شرکت در این نشست دعوت میکرد. اما ترامپ که به نتانیاهو و موساد چراغ سبز حمله به دوحه برای ترور رهبران حماس را داده، ترور او و همه همراهانش را میخواهد.
