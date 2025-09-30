شکست خانگی سایپا برابر نساجی و برد خارج از خانه هوادار

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه شنبه ۸ مهر پیگیری شد و در اولین بازی تیم شهرداری نوشهر با هدایت کیانوش رحمتی موفق شد در خانه و با نتیجه ۳ بر یک نفت و گاز گچساران را شکست دهد تا به دومین پیروزی فصل خود دست یابد.
نتایج دیدارهای هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:
* شهرداری نوشهر ۳ - نفت و گاز گچساران یک
* فرد البرز صفر - هوادار یک
* مس کرمان ۲ - داماش گیلان یک
* سایپا یک - نساجی ۲
* نیروی زمینی صفر - بعثت کرمانشاه ۲
* نود ارومیه ۳ - مس سونگون صفر
* پالایش نفت بندرعباس - مس شهربابک (درحال برگزاری)
* پارس جنوبی جم - آریو (درحال برگزاری)
* صنعت نفت - شناورسازی (درحال برگزاری)
