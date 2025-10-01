  1. ورزش
کسر ۳ امتیاز از ۱۰ باشگاه لیگ یکی!

با اعلام سازمان لیگ فوتبال، از ۱۰ باشگاه لیگ یکی به دلیل نقص در پرونده ۳ امتیاز کسر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با توجه به رای و ابلاغ کمیته انضباطی درخصوص کسر ۳ امتیاز از برخی باشگاه های لیگ یک به دلیل نواقص پرونده صدور مجوز باشگاهی و نظر به استعلام اخذ شده و اعلام آن کمیته مبنی بر قابل اجرا بودن دادنامه های صادره علی رغم وجود قابلیت اعتراض، کسر امتیازات مربوطه در جدول رده‌بندی مسابقات اعمال گردید.

باشگاه های هوادار تهران، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی، مس شهربابک، بعثت کرمانشاه، پارس جنوبی جم، شهرداری نوشهر، پالایش نفت بندرعباس، داماشیان گیلان و مس سونگون باشگاه هایی بودند که در جدول لیگ دسته اول فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از آنها امتیاز کسر شده است.

