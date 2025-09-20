به گزارش خبرگزاری مهر، سینا کلهر که از اواخر مرداد سال جاری مسئولیت مدیرعاملی باشگاه پالایش نفت بندرعباس را برعهده گرفته است با اشاره به برنامه هایی که برای این باشگاه در نظر گرفته است گفت: در شروع کارم با چالشهایی در تیمهای فوتبال و فوتسال مواجه شدیم اما با تصمیمهای فوری و حمایت کامل از کادر فنی، شرایط تیمها به سرعت بهبود یافت.
وی تاکید کرد: در فوتبال نیز قرارداد ۱۶ بازیکن در مهلت قانونی ثبت شد و حتی یک هفته قبل از شروع لیگ دسته اول، ۲۰ درصد از قرارداد کادر فنی، اجرایی و بازیکنان را پرداخت کردیم تا شفافیت و تعهد مالی سرلوحه کار قرار گیرد.
مدیرعامل باشگاه پالایش نفت بندرعباس از برنامههای این مجموعه برای استعدادیابی ملی و تبدیل شدن به یک باشگاه حرفهای خبر داد و افزود: هدف ما این است که بتوانیم در رشته های مختلف استعدادها را کشف و پرورش دهیم و آنها را به ورزش کشور هدیه کنیم. میخواهیم الگویی ملی برای شایستهسالاری ارائه دهیم تا استعدادهای بومی استان و جوانان سراسر کشور فرصت حضور در سطح حرفهای را پیدا کنند.
سینا کلهر با تجلیل از نقش خبرنگاران بهعنوان پاسداران حقیقت، با اهمیت توجه این بخش به ورزش و تاثیرات آن اشاره کرد و گفت: ما رسانهها را بخشی از تیم مدیریتی خود میدانیم و موفقیت باشگاه بدون حمایت آنها ممکن نیست.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت حضور بانوان در ورزشگاهها گفت: ورزشگاه باید محیطی امن، فرهنگی و خانوادگی باشد و ما پیگیریم بهترین جایگاه به بانوان اختصاص یابد.
مدیرعامل باشگاه پالایش نفت در پایان از برنامههای توسعهای مجموعه خبر داد و خاطرنشان کرد: تقویت ساختار سازمانی، بازسازی دفتر باشگاه، توسعه کانون هواداران و ارتقای زیرساختها در دستور کار است و امیدواریم با حمایت رسانهها، این باشگاه الگویی برای مدیریت حرفهای در ورزش ایران شود.
