مس سونگون باخت، گیتی پسند به صدر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مس سونگون ورزقان و گیتی پسند اصفهان از هفته دهم لیگ برتر فوتسال عصر سه شنبه از ساعت ۱۷ در سالن پورشریفی تبریز برگزار شد.

با شروع نیمه نخست این بازی شاهد بیک دیدار با انگیزه از هر ۲ تیم بودیم که فرهاد فخیم دقیقه ۴ گل نخست بازی را به دست آورد و در ادامه مسعود یوسف دقیقه ۹ و سعید احمد عباسی دقیقه ۱۴ برای گیتی پسند گلزنی کردند تا نیمه نخست این بازی با نتیجه ۲ بریک به سود تیم مهمان خاتمه یابد.

در نیمه دوم شاگردان افضل هر چی شوت زدند با واکنش سریع باقر محمدی دروازه بان گیتی پسند دفع شد تا اینکه دقیقه ۲۶ سعید احمد عباسی گل دوم خود و سوم تیم اش را به ثمر رساند تا اختلاف بازی به ۲ گل افزایش یابد.

در ادامه بازی فشار بازیکنان مس افزایش یافت تا اینکه دقیقه ۳۷ کاپیتان فرهاد فخیم اختلاف را به یک گل کاهش داد.

شاگردان محمد کشاورز دقیقه ۳۴ و ۳۵ توسط علی اکرمی و مسعود یوسف گلزنی کردند.

همچنین در یک واکنش سریع محمد نجف زنگی گل سسوم و چهارم مسی ها را به ثمر رساند.

ثانیه های پایانی بازی مهدی کریمی با گل ششم نتیجه ایناین بازی را ۶ بر ۴ به اتمام رساند.

قضاوت این بازی را ابراهیم محرابی افشار، فرزین صالح، علی احمدی، دانیال منصوری، محمدرضا سیدپور و علیرضا سهرابی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی مسعود یوسف از تیم گیتی پسند و مربی تیم مس سونگون کارت زرد دریافت کردند.