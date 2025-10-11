جشنواره گل مس سونگون در مصاف با پردیس قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال مس سونگون ورزقان و پردیس قزوین عصر امروز شنبه نوزدهم مهر در سالن پورشریفی با حضور فوتسال دوستان تبریزی برگزار شد.

نیمه نخست این بازی که مالکیت توپ و میدان در بیشتر دقایی در اختیار شاگردان افضل بود ۵ گل به ترتیب محمد شکری، بهروز عظیمی ۲ گل، مجتبی پارساپور ۲ گل به ثمر رساندند.

همچنین تک گل تیم پردیس قزوین را علی اصغر حسن زاده به دست آورد.

نیمه دوم علی رغم اینکه تیم پردیس قزوین بیشتر به پاور پلی روی آورد فرهاد فخیم کاپیتان مس گل ششم تیمش را به ثمر رساند و در ادامه دقیقه ۳۳ علی اصغر حسن زاده گل دوم خود و تیم پردیس قزوین را بدست آورد.

قضاوت این دیدار را وحید سلیمانی، بهنام اختیاری، سجاد فتحی، بهادر نوروزی، میلاد خانجانی و ابراهیم مسیبی به عنوان ناظر دوری بر عهده داشتند.

در طول بازی علی کریمی از تیم پردیس قزوین کارت زرد دریافت کرد.