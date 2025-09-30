  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

ریاحی: رد رشوه ۲ میلیاردی توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر در فریمان

ریاحی: رد رشوه ۲ میلیاردی توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر در فریمان

مشهد- معاون هماهنگ‌کننده انتظامی خراسان رضوی گفت: دو قاچاقچی موادمخدر در فریمان هنگام دستگیری، تلاش داشتند با پرداخت ۲ میلیارد ریال رشوه از قانون بگریزند که با هوشیاری مأموران ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود ریاحی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر فریمان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: در بازرسی از خودرو بیش از ۵۳ کیلوگرم موادمخدر صنعتی کشف و ۲ متهم دستگیر شدند.

وی گفت: متهمان برای رهایی از قانون قصد داشتند ۲ میلیارد ریال رشوه پرداخت کنند که مأموران وظیفه‌شناس با ثبت صورتجلسه و هماهنگی سلسله مراتب، موضوع را به پرونده ضمیمه کردند.

ریاحی افزود:متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد خبر 6607523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها