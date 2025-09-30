به گزارش خبرگزاری مهر، سخاوت خیرخواه در این زمینه افزود: سهمیه استان سالانه ۴۵۰ میلیون دلار است که با توجه به این رقم، می‌توان سالانه درآمدی معادل ۲۵ هزار میلیارد ریال را برای مرزنشینان ایجاد کرد که این امر به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه رونق تجارت مرزی به صورت جدی در استان پیگیری می‌شود، اظهار کرد: درشهرستان‌های سردشت، پیرانشهر و میرآباد ظرفیت قانونی به نام تجارت مرزی وجود دارد که مردم و ساکنان منطقه می‌توانند با ورود به سامانه مبادلات مرزی، کارت مبادلات مرزی دریافت کنند.

خیرخواه با بیان اینکه مرزنشینان می‌توانند ماهانه ۲۵ میلیون ریال سهمیه تجارت دریافت کنند، گفت: مشکلات سامانه‌ای رویه تجارت مرزی و ضرورت رفع آنان جمع بندی شده و به معاون وزیر صمت اعلام شده است.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، با تأکید براینکه اشتغالزایی در مناطق مرزی استان مورد توجه جدی دولت است، افزود: ۱۳ هزار فقره اشتغال صنعتی در مدت فعالیت دولت چهاردهم در استان با راه اندازی بیش از ۱۰۲ کارخانه جدید و با ۱۶۱ فقره توسعه کارخانجات ایجاد شده است.

خیرخواه، با اشاره به سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزارمیلیارد ریالی در این بخش گفت:تعداد پروانه‌های بهره برداری صنعتی صادره در استان از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم ۲۶۳ فقره و حجم سرمایه گذاری ۳۰۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی، با اشاره به آغاز به کار ۸۵ تولیدی در نیمه اول امسال افزود: از مجموع ۲۶۳ فقره پروانه بهره برداری صادره در دولت چهاردهم، ۸۵ فقره با سرمایه گذاری ۴۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر در سالجاری صادر شده و به عبارتی این واحدهای تولیدی به مرحله بهره برداری رسیده است.