به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه تحتتأثیر گمانهزنیها درباره افزایش تولید اوپک پلاس و بررسی دادههای ذخایر آمریکا تغییر کرد. نفت برنت دریای شمال با افت ۹۵ سنت معادل ۱.۴۰ درصد به ۶۷ دلار و ۲ سنت رسید، در حالی که نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا با افزایش ۹ سنت معادل ۰.۱۴ درصد در سطح ۶۲ دلار و ۴۶ سنت معامله شد.
هر دو شاخص نفتی در روز دوشنبه بیش از ۳ درصد افت داشتند که بزرگترین کاهش روزانه از ابتدای اوت محسوب میشود. همچنین روز سهشنبه نیز کاهش بیش از ۱.۵ درصد ثبت کردند.
مؤسسه نفت آمریکا اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۲۶ سپتامبر، ۳.۶۷ میلیون بشکه پایین آمده اما ذخایر بنزین ۱.۳ میلیون بشکه افزایش یافته است. این کاهش ذخایر نفت خام مانع افت شدیدتر قیمتها شده است.
بر اساس گزارش منابع بازار، اوپک پلاس در نظر دارد تولید نفت را در ماه نوامبر تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ این رقم سه برابر افزایش تولیدی است که در ماه اکتبر اعمال میشود. عربستان سعودی تلاش دارد سهم خود از بازار جهانی را بازیابد. هشت عضو اصلی این ائتلاف که حدود نیمی از نفت دنیا را تولید میکنند، هدفگذاری کردهاند تولید را بین ۲۷۴ تا ۴۱۱ هزار بشکه در روز بالا ببرند که احتمال رسیدن آن به سقف ۵۰۰ هزار بشکه نیز مطرح است.
در حاشیه تحولات سیاسی، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا حمایت بنیامین نتانیاهو را برای طرح صلح غزه جلب کرده است، هرچند موضع گروه حماس در این باره هنوز مشخص نیست.
بازار نفت در ماههای اخیر میان دو عامل متضاد در نوسان بوده است؛ از یک سو کاهش ذخایر به افزایش قیمتها کمک کرده و از سوی دیگر، سیاستهای تولیدی اوپک پلاس و افزایش عرضه فشار نزولی وارد کردهاند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تصمیمات ناگهانی این ائتلاف، بهویژه در دورههای رکود یا رشد تقاضا، اثر فوری بر توازن عرضه و تقاضا دارد. در سال ۲۰۲۰ و پس از دوران اوج همهگیری، اوپک پلاس با کاهش شدید تولید مانع سقوط قیمت شد، اما از ۲۰۲۲ به بعد، رویکرد تدریجی افزایش تولید برای حفظ سهم بازار و کنترل تورم انرژی دنبال شده است. تصمیم احتمالی افزایش ۵۰۰ هزار بشکهای در نوامبر میتواند مسیر قیمتها را به سمت ثبات نسبی یا کاهش ملایم هدایت کند، مشروط بر آنکه تقاضای جهانی روندی ثابت داشته باشد.
