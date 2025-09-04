به گزارش خبرنگار مهر قیمت نفت خام WTI و برنت امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در ادامه روند نزولی روز گذشته به ترتیب به نزدیکی ۶۳ و ۶۷ دلار در هر بشکه رسید. نگرانی‌ها از احتمال تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تولید در نشست این آخر هفته و رشد غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار به شمار می‌روند.

افت همزمان نفت WTI و برنت

قراردادهای آتی نفت خام WTI روز پنجشنبه تا محدوده ۶۳ دلار در هر بشکه کاهش یافتند که ادامه افت ۲.۵ درصدی جلسه قبلی بود. در همین حال، قیمت نفت خام برنت نیز با ۲.۲ درصد کاهش، تا سطح ۶۷ دلار در هر بشکه عقب‌نشینی کرد.

نمودار زیر تغییرات نفت برنت را نشان می‌دهد.

نگرانی بازار از سیاست تولید اوپک‌پلاس

گزارش‌ها حاکی است اوپک‌پلاس در نشست سیاست‌گذاری پایان هفته خود موضوع افزایش تولید را بررسی خواهد کرد. هدف از این تصمیم، بازپس‌گیری سهم بازار عنوان شده و ممکن است این ائتلاف بخشی از کاهش تولید ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز – معادل ۱.۶ درصد از تقاضای جهانی – را جبران کند.

سابقه افزایش تولید در ماه‌های اخیر

اوپک‌پلاس پیشتر توافق کرده بود در بازه آوریل تا سپتامبر، تولید خود را ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد و علاوه بر آن، امتیاز افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای به امارات بدهد. با این حال، بالا رفتن واقعی تولید عقب‌تر از برنامه بوده که دلیل آن به تعدیل‌های ناشی از مازاد تولید گذشته و محدودیت ظرفیت برخی اعضا برمی‌گردد.

موجودی نفت آمریکا خلاف انتظار افزایش یافت

همزمان با نگرانی از عرضه بیشتر، فشار نزولی قیمت‌ها با آمارهای انجمن نفت آمریکا (API) تشدید شد. این نهاد تخمین زد ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته، درحالی‌که تحلیلگران انتظار کاهش ۳.۴ میلیون بشکه‌ای داشتند. این داده‌ها نشانه‌ای از ضعف مصرف و کاهش تقاضای سوخت ارزیابی می‌شود.

چشم‌انداز مبهم تقاضای سوخت به دلیل کندی اقتصاد آمریکا

داده‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اقتصاد ایالات متحده است؛ عاملی که در کنار بازار جهانی پرعرضه، چشم‌انداز تقاضای نفت و فرآورده‌های سوختی را تیره‌تر کرده است.