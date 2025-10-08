به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت در ساعات ابتدایی معاملات روز چهارشنبه روندی صعودی داشت. بازار جهانی نفت با پذیرش تصمیم اوپکپلاس برای افزایش محدود تولید در ماه نوامبر، بخشی از نگرانیها نسبت به مازاد عرضه را کنار گذاشته است.
بر همین اساس، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۵۲ سنت معادل ۰.۷۹ درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۹۷ سنت رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۵۴ سنت معادل ۰.۸۷ درصد رشد، در سطح ۶۲ دلار و ۲۷ سنت معامله میشود.
شاخصهای نفتی در معاملات روز گذشته تغییر محسوسی نداشتند چراکه فعالان بازار در حال سنجش پیامدهای مازاد عرضه در برابر رشد کمتر از حد انتظار تولید اوپکپلاس بودند. این سازمان و متحدان آن در نشست اوایل هفته جاری تصمیم گرفتند تولید روزانه خود را تنها ۱۳۷ هزار بشکه افزایش دهند؛ تصمیمی که پایینترین رقم در میان گزینههای مطرحشده بود و پیام روشنی از تمایل اوپکپلاس به مدیریت عرضه در مسیر حفظ قیمتها دارد.
در همین حال، صادرات نفت روسیه طی یک ماه گذشته نزدیک به بالاترین سطح در ۱۶ ماه اخیر بوده است. این روند باعث کاهش نگرانیها درباره مختل شدن عرضه جهانی نفت از سوی این کشور و مانع از جهش بیشازاندازه قیمتها شده است.
