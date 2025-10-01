حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر از تایید ۳۹۴ طرح پرواربندی دام در نهمین جلسه کارگروه استانی بررسی تسهیلات خبر دادو اظهار کرد: این نشست با حضور نمایندگان بانک کشاورزی و مدیران مرتبط در محل بانک کشاورزی استان برگزار شد و طی آن، طرح‌هایی که در سامانه «سیتا» ثبت شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت، ۳۹۴ مورد به تایید رسید.

وی با بیان اینکه تاکنون تنها ۳۴ طرح موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، افزود: انتظار می‌رود با همکاری بانک عامل، روند پرداخت تسهیلات به سایر طرح‌ها نیز سرعت گیرد تا زمینه بازگشت واحدهای غیرفعال دامپروری به چرخه تولید فراهم شود.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی مازندران با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی در بخش دام، خاطرنشان کرد: این تسهیلات می‌تواند نقش موثری در احیای واحدهای راکد و توسعه تولید دام سبک و سنگین در استان ایفا کند.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط، از برنامه‌ریزی برای برگزاری میز خدمت مشترک میان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در سطح شهرستان‌ها به‌صورت هفتگی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسریع در پاسخگویی به متقاضیان و بررسی میدانی طرح‌ها صورت می‌گیرد.

نگهدار در پایان از دامداران و متقاضیان خواست برای پیگیری درخواست‌ها و اطلاع از شرایط دریافت تسهیلات به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل فعالیت خود مراجعه کنند.