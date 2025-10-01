پیشرفت ۹۰ درصدی احداث پروژه سالن ورزشی مدرسه استثنایی ۱۴ معصوم(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان اظهار کرد: این سالن ورزشی با هدف ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه و فراهم‌سازی فضای مناسب برای فعالیت‌های ورزشی، توان‌بخشی و تربیت‌بدنی طراحی و اجرا شده است.

طیبه محمدی افزود: در طراحی این مجموعه، اصول مناسب‌سازی و استانداردهای ویژه برای استفاده دانش‌آموزان با شرایط خاص به‌طور کامل رعایت شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان در جریان بازدید از روند اجرای پروژه ضمن ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی آن، ادامه داد: افتتاح این سالن ورزشی در هفته جهانی معلولین، نمادی از توجه جدی به حقوق آموزشی و توان‌بخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است و گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های تخصصی در سطح استان محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پروژه احداث سالن ورزشی مدرسه ۱۴ معصوم (ع) از جمله طرح‌های اولویت‌دار اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان بوده که با حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی، مشارکت خیرین و پیگیری‌های مستمر مسئولان، در حال تکمیل و آماده‌سازی برای بهره‌برداری رسمی است.