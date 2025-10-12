به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح یکشنبه به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، از مدرسه استثنایی و مؤسسه معلولان بازدید و ضمن گفتوگو با مدیران و کارکنان این مراکز، بر لزوم توجه ویژه به کرامت انسانی، خدمات توانبخشی و زیرساختهای آموزشی توانیابان تأکید کرد.
فرماندار کنگان در گفتوگویی با کارکنان و مددجویان، با تأکید بر جایگاه ارزشمند توانیابان در جامعه اظهار کرد: افراد دارای معلولیت ممکن است محدودیتهایی داشته باشند، اما از نظر روحیه و اراده بسیار قویتر از بسیاری از ما هستند.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه مؤسسه افزود: حفظ کرامت انسانی و ارتقای کیفیت زندگی توانیابان از مهمترین وظایف اجتماعی ماست و باید با همافزایی دستگاههای اجرایی این حمایت تداوم یابد.
فرماندار کنگان در بازدید از مدرسه استثنایی امید با تبریک سال تحصیلی جدید در گفتوگو با مدیر و کارکنان مدرسه گفت: دانشآموزان استثنایی سرمایههای ارزشمند جامعهاند و آموزش آنان نیازمند حمایت و همدلی تمامی نهادها است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساختهای آموزشی افزود: تأمین امکانات آموزشی، تقویت فضاهای مناسب و ایجاد محیطی ایمن و شاداب برای تحصیل دانشآموزان با نیازهای ویژه باید از اولویتهای اصلی برنامههای شهرستان باشد.
فرماندار و هیئت همراه در بازدید از مؤسسه معلولین کلید بهشت، از بخشهای مختلف مؤسسه دیدن و از نزدیک در جریان نحوه خدماترسانی، شرایط نگهداری و فعالیتهای توانبخشی معلولین قرار گرفتند.
بر اساس گزارش مسئولان مؤسسه، در حال حاضر بیش از ۱۵۰ نفر از دختران و پسران کمتوان ذهنی و جسمی در این مرکز تحت مراقبت و آموزش قرار دارند.
در بازدید از مدرسه استثنایی امیدنیز فرماندار و همراهان روند ارائه خدمات آموزشی، امکانات رفاهی، زیرساختها و سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان را بررسی کردند.
