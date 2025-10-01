سرکوب اعتراضات ضد دولتی در مراکش در چهارمین روز متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری العربی الجدید، اعتراضات جوانان «نسل زد» در تعدادی از شهرهای مراکش شب سه‌شنبه برای چهارمین روز متوالی ادامه پیدا کرد، اما تفاوت چهارمین شب این بود که در برخی شهرهای اعتراضات بهخشونت منجر شد. پس از اینکه معترضان در تعدادی از شهرها با تصمیم مقامات محلی مبنی بر ممنوعیت تظاهرات مخالفت کردند، نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب معترضان کردند.

با گسترش اعتراضات «نسل زد» از شهرهای بزرگ مراکش به شهرهای کوچک‌تر، راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز که در آن مطالبات صرفاً اجتماعی مطرح می‌شد، به صحنه‌هایی از سرکوب حاکمیتی، هرج و مرج، خشونت و درگیری با نیروهای امنیتی در انزکان و خمیس آیت عمیره در جنوب مراکش و تماره در نزدیکی رباط تبدیل شد.

در شهر خمیس آیت عمیره در استان شتوکه پس از سرکوب تظاهرات توسط نیروهای امینتی، افراد نقاب‌دار خودروهای متعلق به ژاندارمری سلطنتی را هدف قرار داده و تخریب کرده و به آتش کشیدند.

در شهر تماره نیز اعتراضات از کنترل خارج شد و درگیری‌های خشونت‌آمیز بین معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد که منجر به جراحات در میان نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از معترضان شد.

در شهر رباط نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد اما حضور فسشرده نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از تظاهرات کنندگان باعث شد اوضاع از کنترل نیروهای امنیتی خارج نشود. در شهر کازابلانکا نیز همین اتفاق تکرار شد و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان در میدان سراغنه به آنها حمله کرده و تعدادی از جوانان شرکت ‌کننده در اعتراضات را بازداشت کردند.