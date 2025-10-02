به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی درگیری نیروهای امنیتی مراکش با معترضان ضد دولتی که قصد ربودن سلاح آنها را داشتند، دست کم ۲ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.
مقامات محلی این حادثه را چرخشی مرگبار در اعتراضات ضد دولتیای خواندهاند که در ابتدا با محوریت عدالت اجتماعی آغاز شد.
این اعتراضات از روز شنبه با مطالباتی برای بهبود آموزش و بهداشت آغاز و به طور برخط با هدایت گروهی ناشناس موسوم به «GenZ ۲۱۲» سازماندهی شده است.
مقامات محلی گفتهاند که نیروهای امنیتی پس از ناکامی در متوقف کردن گروهی که به «ژاندارمری» هجوم برده بودند، مجبور به استفاده از سلاح شدند.
جنبش GenZ ۲۱۲ از اعتراضات جوانان در آسیا و آمریکای لاتین الهام گرفته است. تعداد اعضای سرور دیسکورد این گروه از حدود ۳ هزار نفر در هفته گذشته، اکنون به بیش از ۱۳۰ هزار نفر افزایش یافته که نشاندهنده رشد سریع این جنبش اعتراضی است.
مقامات ابتدا تلاش کردند تجمعات را سرکوب کنند، اما تظاهرات از شب سهشنبه به ناآرامیهای گسترده تبدیل شد. تصاویر رویترز میدهد که نیروهای امنیتی معترضان را محاصره کرده و با زور به داخل خودروهای وَن منتقل میکردند. وزارت کشور اعلام کرد که در درگیریهای سهشنبه، ۲۶۳ نفر از نیروهای امنیتی و ۲۳ غیرنظامی زخمی شدند.
معترضان اولویتهای دولت مراکش را زیر سوال برده و معتقدند که دولت با نادیده انگاشتن بخشهای بهداشت و آموزش، بودجه کشور را به احداث ورزشگاهها و مسابقات ورزشی بینالمللی تخصیص میدهد.
به نوشته رسانهها، این کشور واقع در شمال آفریقا بهرغم دست و پنجه نرم کردن با بحرانهای فزاینده در حوزه سلامت عمومی و آموزش، در حال احداث ورزشگاههایی برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۳۰ است. تظاهراتکنندگان در این اعتراضات شعار «استادیومها اینجا هستند اما بیمارستانها کجا هستند؟» سر میدهند.
موج جدید تظاهرات گسترده در مراکش در پی اعتراض جوانان در آگادیر به شرایط بد بیمارستانها در این شهر آغاز شده؛ موضوعی که بلافاصله به سایر شهرهای این کشور سرایت کرده است.
تظاهراتکنندگان در این تجمعات اعتراضی خدمات درمانی ناکافی، کمبود نیرو در بیمارستانها و مراکز درمانی و فقدان منابع پزشکی در سراسر مراکش را محکوم کردهاند.
طبق گزارش اداره ملی آمار مراکش، نرخ بیکاری در این کشور ۱۲.۸ درصد است و نرخ بیکاری جوانان در آن به ۳۵.۸ درصد میرسد که ۱۹ درصد آنها را فارغالتحصیلان تشکیل میدهند.
