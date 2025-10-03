گسترش اعتراضات مردمی در مراکش؛ دولت مجبور به گفتگو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش «جوانان نسل زد ۲۱۲» در ادامه اعتراضات گسترده مردمی خود، موجی از اعتراضات را در شهرهای مراکش مدیریت می کند که خواستار برکناری دولت و بهبود وضعیت بهداشت و آموزش هستند.

بر اساس این گزارش، شهرهای مراکش از جمله رباط، کازابلانکا، آگادیر و مراکش، برای ششمین شب متوالی شاهد موج جدیدی از تظاهرات مردمی بودند که توسط جنبش جوانان نسل زد ۲۱۲ رهبری می‌شد. این اعتراضات به دلیل وخامت اوضاع اجتماعی، به ویژه در بخش‌های بهداشت و آموزش، و با درخواست‌هایی برای برکناری دولت فعلی گسترش یافته است.

در رباط، ده‌ها نفر در محله تجاری اکدال تجمع کردند و پرچم‌های ملی را برافراشتند و شعارهایی برای تحقق عدالت اجتماعی سر دادند.

شهرهای دیگر نیز شاهد تظاهرات مشابهی بودند که صدها نفر در آن شرکت کردند که شرکت‌کنندگان در آنها بر تعهد خود به صلح‌آمیز بودن تأکید کردند. آنها شعارهایی برای برکناری عزیز اخنوش نخست‌وزیر به علت کوتاهی در خدمات اساسی سر دادند.

جنبش نسل زد ۲۱۲ در بیانیه خود، خواسته‌هایش را بار دیگر برای آموزش و بهداشت مطرح کرده و بر پایبندی خود به صلح‌آمیز بودن اقداماتش تأکید کرد و خود را از هرگونه خشونت یا شورش دور دانست.

اعتراضات مراکش پس از کشته شدن ۳ نفر در جنوب این کشور به ضرب گلوله نیروهای امنیتی مراکش به سمت تنش بیشتر سوق یافت.

وزارتخانه کشور مراکش اعلام کرد که تحولات برخی مناطق از ماهیت اعتراضی فراتر رفته و به حملات مسلحانه و حمله به تأسیسات امنیتی و امکانات عمومی رسیده است.

از سوی دیگر عزیز اخنوش، نخست‌وزیر مراکش از کشته شدن ۳ تن از تظاهرات کنندگان ابراز تأسف کرد و در اولین اظهارات خود از زمان آغاز اعتراضات، تأکید کرد که دولتش آماده گفتگو است.

عبدالجبار رشیدی، وزیر مشاور در امور اجتماعی نیز از آمادگی دولت برای «انتقال بحث از دنیای مجازی به نهادها» خبر داد.

با وجود اذعان «امین تهراوی» وزیر بهداشت مراکش به فقدان زیرساخت‌های بهداشتی مناسب در کشور به ویژه در برخی استان ها، دولت الجزایر از سرمایه‌گذاری بزرگ در آماده‌سازی برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ و جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ خبر داده بود که این موضوع خشم معترضان را برانگیخته است.

در همین راستا، سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در جریان اعتراضات اخیر خبر داده اند.