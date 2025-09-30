به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در سومین روز تظاهرات گسترده ضد دولتی در شهرهای مختلف مراکش در اعتراض به نظام درمانی و آموزشی این کشور، ده‌ها نفر بازداشت شدند.

این اعتراضات را گروهی ناشناس موسوم به «نسل زد ۲۱۲/‏ GenZ ۲۱۲» به طور برخط و از طریق شبکه‌های اجتماعی‌ای همچون «تیک‌تاک»، «اینستاگرام» و «دیسکورد» سازماندهی می‌کند. دولت و مقامات قضایی مراکش هنوز درباره این حوادث و بازداشتی‌ها اظهارنظری نکرده‌اند.

با این حال، پس از آنکه مقامات امنیتی به معترضان مجوز برگزار تجمع در شهرهایی همچون رباط (پایتخت)، کازابلانکا، آگادیر، طنجه و وجده را ندادند، جوانان با نادیده گرفتن عدم صدور مجوز از سوی دولت به خیابان‌ها آمدند اما حضور گسترده نیروهای امنیتی، به بازداشت ده‌ها نفر منجر شد.

معترضان اولویت‌های دولت مراکش را زیر سوال برده و معتقدند که دولت با نادیده انگاشتن بخش‌های بهداشت و آموزش، بودجه کشور را به احداث ورزشگاه‌ها و مسابقات ورزشی بین‌المللی تخصیص می‌دهد.

به نوشته رسانه‌ها، این کشور واقع در شمال آفریقا به‌رغم دست و پنجه نرم کردن با بحران‌های فزاینده در حوزه سلامت عمومی و آموزش، در حال احداث ورزشگاه‌هایی برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۳۰ است. تظاهرات‌کنندگان در این اعتراضات شعار «استادیوم‌ها اینجا هستند اما بیمارستان‌ها کجا هستند؟» سر می‌دهند.

شاهدان عینی به رویترز گفته‌اند که ماموران مخفی معترضان جوانی که قصد شعار دادن یا گفتگو با رسانه‌ها را داشتند، بازداشت کردند.

موج جدید تظاهرات گسترده در مراکش در پی اعتراض جوانان در آگادیر به شرایط بد بیمارستان‌ها در این شهر آغاز شده؛ موضوعی که بلافاصله به سایر شهرهای این کشور سرایت کرده است.

تظاهرات‌کنندگان در این تجمعات اعتراضی خدمات درمانی ناکافی، کمبود نیرو در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و فقدان منابع پزشکی در سراسر مراکش را محکوم کرده‌اند.

طبق گزارش اداره ملی آمار مراکش، نرخ بیکاری در این کشور ۱۲.۸ درصد است و نرخ بیکاری جوانان در آن به ۳۵.۸ درصد می‌رسد که ۱۹ درصد آنها را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند.