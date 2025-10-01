۲ خانواده شهید در کاشان بجای مراسم یادبود ۵ زندانی آزاد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده‌های شهیدان زرنگار و تقی‌زاده با اقدام خیرخواهانه خود زمینه آزادی پنج زندانی نیازمند را در کاشان فراهم کردند.

همزمان با چهلمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم بتول زارع، خانواده شهید زرنگار مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به انجمن حمایت از زندانیان کاشان اهدا کردند که این کمک منجر به پیشگیری از زندانی شدن تعدادی افراد و آزادی سه زندانی شد.

همچنین خانواده شهید محمود تقی‌زاده به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد شهادت این شهید والامقام، با پرداخت بدهی‌ها دو زندانی نیازمند را از بند رهایی بخشیدند.