زباله فضایی سوزان در استرالیا رصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، زباله فلزی مذکور دارای بخش‌هایی از جنس فیبرکربنی است که نخستین بار گروهی از کارگران معدن در نزدیکی یک منطقه دورافتاده در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق نیومن واقع در غرب استرالیا آن را رصد کردند.

سازمان فضایی استرالیا اعلام کرد این زباله احتمالاً بخشی از یک موشک است و تحلیل فنی از ماهیت و منشا آن انجام خواهد داد. این سازمان اعلام کرد: آژانس فرایند تعیین ماهیت دقیق زباله و منشا آن را از طریق تعامل با همتایان جهانی ادامه می‌دهد.

مارکو لانگ بروک تحلیلگر فضایی در یک پست وبلاگی اعلام کرد این زباله فضایی شبیه یک مخزن فشار پوشش‌دار با کامپوزیت(COPV) است که گازهای پرفشار و مایعات داخل موشک را نگهداری می‌کند. هرچند این بخش‌های موشک بیشتر اوقات می‌توانند پس از اتمسفر زمین جان به در برند، اما کارشناسان معتقدند یافتن آنها به شکل دست نخورده و داغ و درحالیکه دود می‌کنند روی زمین بسیار نادر است.

لانگ بروک در این باره می‌نویسد: طبق گزارش‌ها هنگامیکه شی یافته شد همچنان در حال سوختن بود که این رویدادی غیرطبیعی و برخلاف انتظارت از زباله‌های فضایی است. اگر این قطعه در واقع یک زباله فضایی باشد، احتمالاً برخورد آن در زمان کشف بسیار تازه بوده است. این تحلیلگر فضایی با بررسی چند منبع احتمالی از فضا می‌گوید: تنها یکی از آنها در مداری قرار داشت که ممکن بود در ساعات اولیه ۱۸ اکتبر از نزدیکی شهر نیومن در استرالیا عبور کند.

وی در ادامه افزود که این ممکن است زباله مداری و احتمالاً بوستر بالایی موشک چینی جیلونگ ۳ (که به نام موشک اسمارت دراگون ۳ نیز شناخته می‌شود) باشد که روز شنبه به زمین بازگشته است.

لانگ بروک در این باره نوشت: با توجه به اندازه بزرگ آن که در عکس‌ها دیده می‌شود، احتمال دارد این قطعه همان بوستر بالایی باشد، به‌ویژه که گزارش شده بوستر بالایی جیلونگ ۳ با سوخت جامد کار می‌کند.