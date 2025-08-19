به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، دو نفر از سه خدمه ماموریت شنژو ۲۰ روز جمعه از ایستگاه فضایی تیانگونگ خارج شدند تاپیاده روی فضایی انجام دهند. این دومین تلاش خدمه برای ابزارهای محافظت در برابر زباله های فضایی روی سه ماژول ایستگاه فضایی چین است.

چن دونگ و وانگ جی، فضانوردان چینی که راهپیمایی فضایی را انجام دادند تجهیزات خارج از ایستگاه تیانگونگ را بررسی کردند و فعالیت های دیگری نیز انجام دادند. این ششمین راهپیمایی فضایی بود که دونگ انجام داد که بیشترین تعداد راهپیمایی فضایی بین فضانوردان چینی به حساب می آید. چن ژونگوری دیگر فضانورد چینی از داخل ایستگاه به همکارانش کمک می کرد.

این فضانوردان که در ۲۴ آوریل به مدار زمین فرستاده شدند، قرار بود شش ماه در فضا بمانند و اکنون بیش از نصف این مدت سپری شده است. آنها در این مدت آزمایش هایی در زمینه علوم، فیزیک میکروگرانش، علوم مواد فضایی، پزشکی فضایی و فناوری هوا فضا انجام دادند.

سازمان فضایی چین در بیانیه ای اعلام کرد: ایستگاه فضایی به آرامی فعالیت می کند و سه خدمه در سلامت کامل هستند.

این سومین پیاده روی فضایی خدمه شنژو ۲۰ به حساب می آید. شنژو ۲۰ همچنین نهمین ماموریت سرنشین دار به تیانگونگ بود که حجم آن ۲۰ درصد ایستگاه فضایی بین المللی و تی شکل است.