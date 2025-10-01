  1. استانها
سلحشور: ۳ هزار نفر در دوره‌های آموزشی هلال‌احمر هرمزگان شرکت کردند

بندرعباس-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان گفت: در نیمه نخست امسال ۱۷۰ دوره آموزشی ویژه داوطلبان این جمعیت در استان برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مختار سلحشور با اعلام این خبر ضمن تأکید بر اهمیت توانمندسازی نیروهای داوطلب اظهار کرد: از این تعداد، ۹۶ دوره به آموزش‌های عمومی شامل امداد، کمک‌های اولیه و پایه داوطلبی اختصاص داشت که دو هزار و ۳۴ نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۷۴ دوره آموزشی متفرقه برای داوطلبان برگزار شد که یک‌هزار و ۷۴۴ نفر از آن‌ها بهره‌ور شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان تصریح کرد: برگزاری این دوره‌ها نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی و افزایش توان داوطلبان برای حضور در برنامه‌ها و عملیات امدادی دارد.

