به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مختار سلحشور با اعلام این خبر ضمن تأکید بر اهمیت توانمندسازی نیروهای داوطلب اظهار کرد: از این تعداد، ۹۶ دوره به آموزشهای عمومی شامل امداد، کمکهای اولیه و پایه داوطلبی اختصاص داشت که دو هزار و ۳۴ نفر از این آموزشها بهرهمند شدند.
وی ادامه داد: همچنین ۷۴ دوره آموزشی متفرقه برای داوطلبان برگزار شد که یکهزار و ۷۴۴ نفر از آنها بهرهور شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان تصریح کرد: برگزاری این دورهها نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی و افزایش توان داوطلبان برای حضور در برنامهها و عملیات امدادی دارد.
