ثبت ۱۴ میلیون تردد خودرو در مبادی خوزستان طی نیمه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حق‌نیا پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۴ میلیون تردد خودرو در مبادی ورودی و خروجی خوزستان ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: پرترددترین محور استان در این مدت، محور اندیمشک – پل زال و بالعکس بوده است. معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری خوزستان همچنین درباره تخلفات سرعت توضیح داد: محورهای اهواز–هفتکل–باغملک–ایذه، اهواز–خرمشهر و اهواز–امیدیه، بیشترین تخلفات سرعت را به خود اختصاص داده‌اند.

حق‌نیا یادآور شد: بیش از یک هزار و ۵۰۰ تخلف سرعت بالای ۵۰ کیلومتر بر ساعت توسط دوربین‌های کنترل سرعت در محورهای استان ثبت شده است.

به گفته وی، بیشترین پلاک‌های رؤیت‌شده در خوزستان طی نیمه نخست امسال مربوط به خودروهای استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است.