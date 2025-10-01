  1. جامعه
سفر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به پاکستان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به دعوت همتای پاکستانی خود وارد اسلام‌آباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به دعوت همتای پاکستانی خود به اسلام آباد پاکستان دعوت شد. هدف از این سفر سه‌روزه به پاکستان، توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه مقابله با قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر عنوان شده است.

در بدو ورود مسئولان ستاد فرماندهی مبارزه با مواد مخدر پاکستان (ANF) از هیأت ایرانی در فرودگاه اسلام آباد استقبال کردند.

سردار کاکاوند قرار است با سرلشکر عبدالمعید، فرمانده نیروهای مبارزه با مواد مخدر پاکستان دیدار و همچنین از مراکز این نیرو در اسلام‌آباد و کراچی بازدید کند.

وی همچنین امروز با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که ریاست وزارت مبارزه با مواد مخدر را بر عهده دارد نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

گفتنی است فرمانده پیشین نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان نیز دی‌ماه سال گذشته (دسامبر ۲۰۲۳) به دعوت طرف ایرانی به تهران سفر کرده بود؛ اقدامی که در ادامه روند تبادل هیئت‌ها و تقویت مناسبات دو کشور در این حوزه ارزیابی می‌شود.

با توجه به مرزهای طولانی ایران و پاکستان و هم‌جواری هر دو کشور با افغانستان که یکی از اصلی‌ترین مراکز اصلی تولید مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود، تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه مقابله با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود.

