کاهش چشمگیر انواع سرقت و رشد ۸۶ درصدی کشفیات مواد مخدر در قم

به گزارش خبرنگار مهر از قم، سردار محمدرضا میرحیدری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از همکاری شهروندان و دستگاه‌های مختلف با پلیس در ماه‌های اخیر اظهار داشت: عملکرد مطلوب پلیس نتیجه مشارکت و همیاری مردم و نهادهای امنیتی است و تداوم این همراهی می‌تواند امنیت پایدار را تضمین کند.

وی با اشاره به آمارهای مربوط به سرقت در استان قم افزود: کاهش ۵۰ درصدی سرقت احشام، ثبت تنها چهار مورد سرقت با سلاح گرم و همچنین کاهش ۱۵ مورد سرقت بار در محورهای مواصلاتی از جمله دستاوردهای مهم در ماه‌های گذشته بوده است. به گفته وی، پلیس با همکاری دامداران و برخوردهای قاطع در جاده‌ها تلاش دارد مانع از فرصت‌طلبی سارقان شود.

فرمانده انتظامی قم ادامه داد: در بخش جرایم خرد نیز شاهد کاهش‌های چشمگیری بوده‌ایم؛ به طوری که سرقت مغازه ۲۴ درصد، منزل ۱۷ درصد، خودرو و موتورسیکلت هر کدام ۴۲ درصد، قاب‌زنی ۴۴ درصد و اماکن ۱۹ درصد کاهش داشته‌اند. همچنین سرقت به عنف ۴۲ درصد و سرقت تحت پوشش مأموران قلابی نیز ۷۵ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر برخورد جدی پلیس با عوامل شرارت در محلات تصریح کرد: موضوع مقابله با اراذل و اوباش به صورت جدی دنبال می‌شود و در این زمینه ۷۳ درصد کاهش وقوع جرم ثبت شده است. به گفته سردار میرحیدری، یگان‌های ویژه و نیروهای امداد در طول شبانه‌روز وظیفه دارند از کلانتری‌ها پشتیبانی کنند تا امنیت محلات به هیچ وجه خدشه‌دار نشود.

فرمانده انتظامی قم در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: کشفیات مواد مخدر در استان طی شش ماه نخست سال ۸۶ درصد افزایش یافته است و روند مصرف از مواد سنتی به سمت شیوه‌های جدید تغییر پیدا کرده است.

وی افزود: در این مدت ۷۱ مرحله طرح پاکسازی در محلات قم اجرا شد که با همکاری شهرداری و مشارکت مردم توانست مخفیگاه‌های معتادان متجاهر را شناسایی کند. همچنین ۵۱ مرحله طرح عملیاتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به اجرا درآمد که دستگیری ۹۵ خرده‌فروش از نتایج آن بوده است. در این راستا پلیس اماکن نیز با مراکز متخلف همچون عطاری‌ها و واحدهای دخانیاتی که به فروش مواد مخدر اقدام می‌کردند برخورد و نسبت به پلمب آن‌ها اقدام کرده است.

سردار میرحیدری با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: پاکسازی محیط‌های آموزشی، گشت‌زنی‌های مستمر در اطراف مدارس و تعامل نزدیک با دستگاه قضایی از جمله اقدامات پلیس در حمایت از دانش‌آموزان و فضای آموزشی سالم بوده است.

وی همچنین با اشاره به معضل شوتی‌ها در محورهای مواصلاتی قم گفت: مقابله با این پدیده به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و در این مسیر شهید نائینی تقدیم شد و ۱۲ نفر نیز مجروح شدند. به گفته وی، خودروهایی که در این زمینه سابقه داشته باشند پس از توقیف در خدمت مبارزه با این پدیده قرار خواهند گرفت.

فرمانده انتظامی قم افزود: در نیمه نخست سال جاری ۶۸ دستگاه خودروی سنگین، ۳۹ دستگاه اتوبوس، ۲۶۱ دستگاه شوتی، ۲۹ موتورسیکلت سنگین، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بسته سیگار قاچاق، ۲۰ هزار بسته تنباکو و ۳۴۰ دستگاه ماینر توقیف و جمع‌آوری شد. همچنین ۱۹ انبار احتکار کالاهای اساسی شناسایی و ۸۴ دلال ارزی نیز دستگیر شدند که ۱۷۵ میلیارد ریال ارز از آن‌ها کشف گردید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پلیس راهور اشاره کرد و گفت: قم سال گذشته در کاهش تصادفات رتبه دوم کشور را کسب کرده و امسال نیز با کاهش ۳۱ فوتی، آمار کشته‌شدگان تصادفات به ویژه در محورهای برون‌شهری کاهش یافته است.

سردار میرحیدری افزود: تصادفات ناشی از موتورسیکلت همچنان یکی از دغدغه‌های جدی پلیس است چرا که بسیاری از کاربران این وسیله فاقد گواهینامه و مهارت لازم هستند. وی گفت: ۴۰ درصد کشته‌های ناشی از برخورد موتورسیکلت با عابران پیاده کاهش یافته اما همچنان بیشترین حوادث در ساعات شب اتفاق می‌افتد.

فرمانده انتظامی استان قم در پایان نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی ترافیکی و ارتقای امنیت اجتماعی مهم برشمرد و خواستار همراهی مستمر آن‌ها در تبیین این دستاوردها و هشدار به شهروندان شد.