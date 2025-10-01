  1. استانها
دفاع مقدس حقیقتی زنده و پایان‌ناپذیر در تاریخ انقلاب اسلامی است

شهرکرد – استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دفاع مقدس صرفاً یک مقطع تاریخی نیست، بلکه حقیقتی زنده و پایان‌ناپذیر است که برکات آن هر روز برای نسل جوان کشور آشکارتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس که در مرکز استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم، شهدای عرصه نظم و امنیت، سلامت و خدمت، به‌ویژه ۲۵۰۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: امنیت، استقلال و آرامش امروز کشور، مرهون خون پاک شهیدان و ایثارگری‌های رزمندگان و جانبازان سرافراز است.

وی ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)، حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، فرماندهان نظامی و پیشکسوتان دفاع مقدس را افتخاری بزرگ دانست و افزود: روایتگری این عزیزان چراغ راه نسل‌های آینده است و باید از این گنجینه ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت بهره گرفت.

مردانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هیچ جامعه‌ای بدون ایثار به عزت و عظمت نمی‌رسد، تصریح کرد: آنچه در دوران دفاع مقدس سد راه دشمنان شد، نه تجهیزات نظامی بلکه ایمان، باور و بصیرت رزمندگان بود که اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی جدا شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیشکسوتان دفاع مقدس با هوشمندی، موقعیت‌شناسی و شناخت نیاز لحظه، به وظیفه ذاتی خود عمل کردند و امروز نیز مسئولان باید از این الگو بیاموزند که صداقت، گذشت و ایثار، رمز جلب اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان، نه یک وظیفه اداری بلکه بزرگ‌ترین افتخار برای مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

دفاع مقدس سرمایه هویتی و فرهنگی ملت ایران است

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: آنچه امروز به‌عنوان اقتدار، امنیت، آرامش و آسایش در کشور شاهد هستیم، ریشه در فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایی دارد که در دوران هشت سال دفاع مقدس رقم خورد.

مردانی با تأکید بر نقش بی‌بدیل فرهنگ ایثار و شهادت در شکل‌گیری امنیت پایدار کشور، اظهار کرد: مسئولان و مدیران امروز باید از تجارب ارزشمند رزمندگان و ایثارگران بهره‌مند شوند تا در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، موفق‌تر و مؤثرتر عمل کنند.

وی افزود: تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، نیازمند روایتگری دقیق و مستمر پیشکسوتان دفاع مقدس است؛ کسانی که با جان‌فشانی خود، مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند و امروز نیز می‌توانند با انتقال این میراث گران‌سنگ به نسل جوان، ضامن استمرار مقاومت و انسجام اجتماعی باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه سخنان خود، از تلاش‌های جناب سرهنگ ترکی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این آیین ارزشمند قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین مراسم‌هایی، گامی مؤثر در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و پاسداشت سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی است.

مردانی دفاع مقدس را سرمایه‌ای هویتی و فرهنگی برای ملت ایران دانست و تصریح کرد: این میراث گران‌قدر، تضمین‌کننده پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف است و وظیفه همه مسئولان و خدمت‌گزاران نظام، حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

وی در پایان با ابراز احترام و ارادت به پیشکسوتان دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: امروز در برابر شما عزیزان سر تعظیم فرود می‌آوریم و عهد می‌بندیم که در مسیر ایثار و فداکاری، راه شما و شهدا را ادامه دهیم. برای همه شما بزرگواران و خانواده‌های محترم‌تان، سلامت، سعادت و حسن عاقبت را از درگاه خداوند مسئلت دارم.

