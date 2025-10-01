به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس که در مرکز استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم، شهدای عرصه نظم و امنیت، سلامت و خدمت، به‌ویژه ۲۵۰۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: امنیت، استقلال و آرامش امروز کشور، مرهون خون پاک شهیدان و ایثارگری‌های رزمندگان و جانبازان سرافراز است.

وی ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)، حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، فرماندهان نظامی و پیشکسوتان دفاع مقدس را افتخاری بزرگ دانست و افزود: روایتگری این عزیزان چراغ راه نسل‌های آینده است و باید از این گنجینه ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت بهره گرفت.

مردانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هیچ جامعه‌ای بدون ایثار به عزت و عظمت نمی‌رسد، تصریح کرد: آنچه در دوران دفاع مقدس سد راه دشمنان شد، نه تجهیزات نظامی بلکه ایمان، باور و بصیرت رزمندگان بود که اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی جدا شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیشکسوتان دفاع مقدس با هوشمندی، موقعیت‌شناسی و شناخت نیاز لحظه، به وظیفه ذاتی خود عمل کردند و امروز نیز مسئولان باید از این الگو بیاموزند که صداقت، گذشت و ایثار، رمز جلب اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان، نه یک وظیفه اداری بلکه بزرگ‌ترین افتخار برای مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

دفاع مقدس سرمایه هویتی و فرهنگی ملت ایران است

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: آنچه امروز به‌عنوان اقتدار، امنیت، آرامش و آسایش در کشور شاهد هستیم، ریشه در فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایی دارد که در دوران هشت سال دفاع مقدس رقم خورد.

مردانی با تأکید بر نقش بی‌بدیل فرهنگ ایثار و شهادت در شکل‌گیری امنیت پایدار کشور، اظهار کرد: مسئولان و مدیران امروز باید از تجارب ارزشمند رزمندگان و ایثارگران بهره‌مند شوند تا در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، موفق‌تر و مؤثرتر عمل کنند.

وی افزود: تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، نیازمند روایتگری دقیق و مستمر پیشکسوتان دفاع مقدس است؛ کسانی که با جان‌فشانی خود، مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند و امروز نیز می‌توانند با انتقال این میراث گران‌سنگ به نسل جوان، ضامن استمرار مقاومت و انسجام اجتماعی باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه سخنان خود، از تلاش‌های جناب سرهنگ ترکی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این آیین ارزشمند قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین مراسم‌هایی، گامی مؤثر در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و پاسداشت سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی است.

مردانی دفاع مقدس را سرمایه‌ای هویتی و فرهنگی برای ملت ایران دانست و تصریح کرد: این میراث گران‌قدر، تضمین‌کننده پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف است و وظیفه همه مسئولان و خدمت‌گزاران نظام، حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

وی در پایان با ابراز احترام و ارادت به پیشکسوتان دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: امروز در برابر شما عزیزان سر تعظیم فرود می‌آوریم و عهد می‌بندیم که در مسیر ایثار و فداکاری، راه شما و شهدا را ادامه دهیم. برای همه شما بزرگواران و خانواده‌های محترم‌تان، سلامت، سعادت و حسن عاقبت را از درگاه خداوند مسئلت دارم.