سرپرست جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در حکمی، سید ابراهیم هاشم ورزی را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آن واحد موفق باشید.

گفتنی است برخی از سوابق اجرایی هاشم‌ ورزی می‌توان به عضویت درشورای عالی اطلاع رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ سازمان منطقه آزاد کیش؛ شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی؛ معاون آموزشی پژوهشی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، معاون فرهنگی دانشجویی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی، معاون اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت و مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره کرد.

وی دانش آموخته مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک) از دانشگاه تهران است و در حال حاضر مشغول اتمام پایان نامه دکتری در رشته مدیریت راهبردی فرهنگی است.

همچنین در نامه ای جداگانه از تلاش های حمید حمزه زاده در زمان فعالیت به عنوان رئیس جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی تقدیر و تشکر شد.