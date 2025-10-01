نوسازی مدارس بوشهر: دخالتی در فروش زمین آموزشی درگناوه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در اطلاعیه‌ای بیان کرد: با توجه به انتشار مطلبی نادرست در فضای مجازی مبنی بر اینکه «اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر بر اساس قانون مولدسازی، زمین واقع در چهارراه توپ، شهر گناوه را به عنوان اراضی مازاد معرفی و برای فروش اقدام کرده است»، این اداره کل به اطلاع هم‌استانی‌های عزیز می‌رساند:

۱. این ادعا کاملاً کذب و نادرست بوده و هیچ مبنای قانونی ندارد.

۲. زمین مذکور در چهارراه توپ، شهر گناوه تحت مالکیت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بوده و دارای کاربری آموزشی است.

۳. وفق قانون مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول دولت، تنها دستگاه اجرایی مالک و پس از تشخیص مازاد بودن ملک، می‌تواند نسبت به فروش آن از طریق سامانه رسمی تحت نظارت اداره کل امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، بنا به تشخیص خود، زمین مذکور را در سامانه مولدسازی ثبت و مطابق ضوابط قانونی، اقدام به فروش از طریق مزایده نموده است.

۴. اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر مالک زمین نبوده و هیچ‌گونه دخالتی در ثبت، فروش یا مزایده آن نداشته است.