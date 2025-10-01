  1. استانها
کسانی که از فساد و اختلاس دست نمی کشند اسیر نفس خود شده‌اند

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: بسیاری از کسانی که می‌گویند، نمی‌توانیم از فساد و رشوه یا اختلاس دست بکشیم، در حقیقت اسیر نفس خود شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در جلسه هفتگی درس اخلاق در مسجد اعظم قم با بیان اینکه حقیقت اخلاق چیزی جز آزادگی و شرافت نیست افزود: آزادگی آن است که انسان در برابر لذت های زودگذر و بی‌ارزش دنیا خود را نفروشد.

وی ادامه داد: تمام تلاش اهل‌بیت (ع) این بوده است که انسان، آزاد، شریف و عزیز باشد؛ نه گرفتار ذلت طمع شود و نه تحت سلطه دشمنان داخلی و خارجی برود.

این مرجع تقلید گفت: اگر جامعه‌ای گرفتار طمع شود، آزادی و عزت خود را از دست می‌دهد؛ اما اگر اخلاق و آزادگی حاکم شود، هیچ دشمنی، نه بیرونی و نه درونی، توان سلطه بر آن جامعه را نخواهد شد.

آیت الله جوادی آملی در ادامه شرح کلمات قصار امیرالمومنین (ع)، به شرح حکمت ۱۸۰ نهج البلاغه پرداخت و گفت: حضرت در این حکمت می فرماید: «طمع، بردگی همیشگی است»، اگر انسان در عرصه اخلاقی اسیر طمع شود، حقیقتاً بنده و برده است، برده ای که بندگی او پایانی ندارد.

این مرجع تقلید با اشاره به حکمت ۲۱۹ نهج البلاغه، اظهار کرد: حضرت می فرماید: «بیشترین قربانگاه عقل ها، در برابر برق طمع‌هاست»، طمع نه تنها آزادی انسان را از بین می‌برد، بلکه عقل او را نیز می میراند و قدرت اندیشه و تدبیر را از او می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به حکمت ۲۲۶ نهج‌البلاغه افزود: طمعکار همیشه در بند خواری است، کسی که دنبال طمع است، نمی‌تواند عزیز باشد؛ او ناخواسته به ذلت تن می‌دهد و کرامت انسانی‌اش را از دست می‌دهد.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به روایات متعدد از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، طمع‌ورزی را عامل اسارت و سقوط انسان دانست و تأکید کرد: خداوند همه انسان‌ها را آزاد آفرید و اصل بر آزادی است، اما گرفتار شدن در دام طمع، انسان را به بردگی می‌کشاند و او را از مقام آزادگی ساقط می‌کند. بسیاری از کسانی که می‌گویند، نمی‌توانیم از فساد و رشوه یا اختلاس دست بکشیم، در حقیقت اسیر نفس خود شده‌اند.

