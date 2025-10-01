به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در جلسه هفتگی درس اخلاق در مسجد اعظم قم با بیان اینکه حقیقت اخلاق چیزی جز آزادگی و شرافت نیست افزود: آزادگی آن است که انسان در برابر لذت های زودگذر و بی‌ارزش دنیا خود را نفروشد.

وی ادامه داد: تمام تلاش اهل‌بیت (ع) این بوده است که انسان، آزاد، شریف و عزیز باشد؛ نه گرفتار ذلت طمع شود و نه تحت سلطه دشمنان داخلی و خارجی برود.

این مرجع تقلید گفت: اگر جامعه‌ای گرفتار طمع شود، آزادی و عزت خود را از دست می‌دهد؛ اما اگر اخلاق و آزادگی حاکم شود، هیچ دشمنی، نه بیرونی و نه درونی، توان سلطه بر آن جامعه را نخواهد شد.

آیت الله جوادی آملی در ادامه شرح کلمات قصار امیرالمومنین (ع)، به شرح حکمت ۱۸۰ نهج البلاغه پرداخت و گفت: حضرت در این حکمت می فرماید: «طمع، بردگی همیشگی است»، اگر انسان در عرصه اخلاقی اسیر طمع شود، حقیقتاً بنده و برده است، برده ای که بندگی او پایانی ندارد.

این مرجع تقلید با اشاره به حکمت ۲۱۹ نهج البلاغه، اظهار کرد: حضرت می فرماید: «بیشترین قربانگاه عقل ها، در برابر برق طمع‌هاست»، طمع نه تنها آزادی انسان را از بین می‌برد، بلکه عقل او را نیز می میراند و قدرت اندیشه و تدبیر را از او می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به حکمت ۲۲۶ نهج‌البلاغه افزود: طمعکار همیشه در بند خواری است، کسی که دنبال طمع است، نمی‌تواند عزیز باشد؛ او ناخواسته به ذلت تن می‌دهد و کرامت انسانی‌اش را از دست می‌دهد.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به روایات متعدد از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، طمع‌ورزی را عامل اسارت و سقوط انسان دانست و تأکید کرد: خداوند همه انسان‌ها را آزاد آفرید و اصل بر آزادی است، اما گرفتار شدن در دام طمع، انسان را به بردگی می‌کشاند و او را از مقام آزادگی ساقط می‌کند. بسیاری از کسانی که می‌گویند، نمی‌توانیم از فساد و رشوه یا اختلاس دست بکشیم، در حقیقت اسیر نفس خود شده‌اند.