زنگ خطر افزایش موارد حیوان گزیدگی در شهرستان کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آهو خوش ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال گذشته، ۲۵۸ مورد حیوان گزیدگی اتفاق افتاده است که در همین راستا ۷۲۷ دوز واکسن و ۲۴ هزار و ۹۴۰ واحد سرم هاری در شبکه بهداشت و درمان به همشهریان تزریق شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان اذعان کرد: ۶ ماهه اول سال جاری، ۱۴۹ مورد حیوان گزیدگی در نواحی تحت پوشش شهرستان کنگان گزارش شده است که در سال ۱۴۰۴ روند افزایشی موارد حیوان گزیدگی داشته‌ایم که تمامی موارد اقدامات پیشگیری و درمانی را دریافت کرده‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان گفت: این موفقیت در پیشگیری از ابتلا موارد حیوان گزیده به بیماری هاری با تزریق ۴۶۷ دوز واکسن هاری و بالغ‌بر ۱۶ هزار و ۱۰۰ واحد سرم ضد هاری در سال ۱۴۰۴ محقق شده است.

وی بیان داشت: بیش از ۹۸ درصد موارد حیوان گزیدگی در محدوده تحت پوشش شهرستان مربوط به سگ و گربه گزیدگی است، اما مواردی از گزش توسط سایر حیوانات نیز دیده شده است، نزدیک به ۸۶ درصد حیوان گزیدگی در شهرستان توسط حیوانات خانگی بوده است.

آهو خوش افزود: هاری نوعی بیماری ویروسی دستگاه عصبی مرکزی است که در صورت ابتلا انسان مرگ از بیماری حتمی است، مهمترین راه انتقال بیماری هاری از طریق گازگرفتگی و خراش توسط حیوانات اهلی و وحشی است.

این مقام مسئول تأکید کرد: در صورت مراجعه به موقع موارد حیوان گزیدگی و انجام درمان پیشگیری آن‌ها این بیماری به سادگی قابل پیشگیری است به همین علت همه موارد حیوان گزیدگی توسط حیوانات خانگی و وحشی می‌بایست در اسرع وقت به مراکز پیشگیری و درمان هاری مراجعه نمایند. این مراکز به‌صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات به موارد حیوان گزیدگی به‌صورت رایگان هستند.