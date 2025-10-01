کشف مولکوهای آلی نشانی از احتمال حیات در قمر نزدیک زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ایندپندنت، روی زمین، همین مولکول‌ها بخشی از واکنش‌های شیمیایی هستند که منجر به حیات می‌شوند. به گفته محققان یافته‌های جدید شواهد بیشتری هستند که نشان می‌دهند قمر انسلادوس در اطراف زحل می‌تواند قابل سکونت باشد.

محققان مدت‌هاست که به دلیل اقیانوس زیرزمینی فعال انسلادوس، در مورد احتمال قابل سکونت بودن آن هیجان‌زده هستند. فضاپیمای کاسینی در سال ۲۰۰۵، از کنار آن گذشت و شواهدی از آن اقیانوس پنهان پیدا کرد و از آن زمان تاکنون محققان به دنبال درک بهتر آن بوده‌اند.

بخش عمده‌ای از این تحقیقات با بررسی فواره‌های قدرتمندی که از ترک‌های سطح یخی بیرون می‌زنند، انجام شده است. نمونه‌هایی از این فواره‌ها تاکنون شواهدی از مولکول‌های آلی را نشان داده‌اند که برخی از آنها به ویژه برای محققانی که به دنبال حیات هستند، هیجان‌انگیز هستند.

اما برخی از این دانه‌ها ممکن است صدها سال قدمت داشته باشند و بنابراین در اثر تابش‌ اشعه هایی که در فضا در معرض آنها قرار گرفته‌اند، تغییر یافته‌اند.

اکنون، محققان شواهدی یافته‌اند که نشان می‌دهد دانه‌های تازه نیز شامل مواد شیمیایی جالبی هستند. آنها شامل بسیاری از همان مولکول‌هایی هستند که قبلاً در دانه‌های دیگر یافت شده بودند. همین امر نشان می دهد مواد مذکور در اقیانوس انسلادوس ساخته می‌شوند.

فرانک پستبرگ، یکی از مولفان این پژوهش در این باره می گوید: این مولکول‌هایی که ما در مواد تازه پرتاب شده یافتیم، ثابت می‌کنند که مولکول‌های آلی پیچیده‌ای که کاسینی در حلقه E زحل شناسایی کرده است، فقط محصول قرار گرفتن طولانی مدت در فضا نیستند، بلکه به راحتی در اقیانوس انسلادوس موجود هستند.

اما آنها همچنین مولکول‌های کاملاً جدیدی را یافتند که روی زمین، برای حیات اهمیت زیادی دارند.

مولف ارشد این پژوهش می گوید: مسیرهای احتمالی زیادی از مولکول‌های آلی که در داده‌های کاسینی یافتیم تا ترکیبات بالقوه مرتبط با زیست‌شناسی وجود دارد که احتمال قابل سکونت بودن این قمر را افزایش می‌دهد. داده‌های بسیار بیشتری در حال حاضر در حال بررسی هستند، بنابراین مشتاقانه منتظر اکتشافات بیشتر در آینده‌ی نزدیک هستیم.