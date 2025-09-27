ماه مخازن انبوه پلاتین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، طبق پژوهش منتشر شده در نشریه Planetary and Space Science، مواد معدنی مانند گروه فلزات پلاتین از جمله پلاتین، پالادیم و روبدیم احتمالاً در ۶۵۰۰ دهانه‌ای که سیارک‌ها روی ماه به وجود آورده اند، پراکنده شده اند.

استخراج مواد معدنی فضایی در سال‌های اخیر به روند محبوب تبدیل شده و چند شرکت و سرمایه‌گذاری در تلاش‌اند از این صنعت که ارزش آن ممکن است به هزاران میلیارد دلار برسد، سود ببرند. محققان و سرمایه گذاران علاقمند به این ایده، مدعی هستند استخراج در فضا به سود انسان است زیرا دسترسی به فلز در پوسته زمین محدود است.

مارتین الویس یکی از مولفان پژوهش در این باره می‌گوید: یک هشتم آهن موجود در کمربند سیارکی، یک میلیون بار بیشتر از ذخایر سنگ آهن موجود در زمین است و چنین ذخیره‌ای در فضا احتمالاً برای چند قرن کافی است.

اکنون پژوهشگران مدعی شده اند احتمالاً دهانه‌های روی ماه مامنی برای فلزات قیمتی با ارزش چند هزار میلیارد دلار هستند و می‌توان به جای ارسال کاوشگر به سیارک‌هایی که دور خورشید مدار می‌زنند، آنها را استخراج کرد.

ماموریت‌های برنامه ریزی شده برای استخراج فلزات از ماه احتمالاً مزایایی نیز دارد زیرا این فناوری را می‌توان به طور موازی برای استخراج آب از سطح ماه در اکتشافات فضایی طولانی نیز به کار برد. در پژوهش جدید محققان دهانه‌های ایجاد شده در نتیجه برخورد سیارک‌ها به ماه را بررسی کردند تا مقدار فلزات گروه پلاتین را که احتمالاً در سطح سیاره وجود دارد، تخمین بزنند.

هرچند بیشتر سیارک‌هایی که به ماه برخورد می‌کنند، تبخیر می‌شوند، اما بخش زیادی از صخره‌های فضایی در برخی شرایط باقی می‌مانند. دهانه‌های بزرگ و پیچیده روی ماه احتمالاً مکانی است که می‌توان بقایای چنین سیارک‌هایی را روی ماه یافت.

پژوهشگران تخمین می‌زنند تعداد زیادی از دهانه‌های ماه احتمالاً در نتیجه برخورد چنین سیارک‌هایی به وجود آمده اند. به گفته آنها حدود ۶۵۰۰ دهانه ماه با قطر بیشتر از یک کیلومتر احتمالاً حاوی فلزات گروه پلاتین هستند.