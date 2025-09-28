به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، ستاره شناسان و ستاره شیمیدان ها ( astrochemists)تحقیقات چندساله را بررسی کردند تا سوال ساده درباره آنکه آیا غبار کهکشانی متخلخل است یا خیر را بررسی و حل کنند. این دانه های ریز غبار که نقش مهمی در نجوم دارند در مناطق تشکیل ستاره فضا یافت می شوند.

غبار کهکشانی روی شیوه سفر نور در فضا و شکل گیری بلوک های سازنده حیات تاثیر می گذارد. محققان با استفاده از مشاهدات و ماموریت های مختلف سرنخ هایی درباره تخلخل غبار یافتند. ماموریت روزتا متعلق به سازمان فضایی اتحادیه اروپا ستاره دنباله دار ۶۷P را رصد کرد و متوجه شد ذرات غبار بسیار شکننده و اسفنجی هستند و میزان تخلخل آنها در برخی موارد از ۹۹ درصد فراتر است.

پروفسور مک کوسترا در این باره می گوید: ذرات اسفنجی را می توان هنگام گذر از فضای بین ستاره ای با شوک ها و تشعشعات از بین برد. ما باید به یاد بیاوریم ستاره شناسان حدود ۱۰۰ سال قبل اعتقاد نداشتند که مولکول ها در فضا وجود دارند زیرا این محیط بسیار خشن تصور می شد. امروزه، ستاره‌شیمی به عنوان علمی شناخته می‌شود که به پرسش‌های بنیادی در زمینه شکل‌گیری ستارگان و منشأ زندگی می‌پردازد.

الکسی پتاپوف از دانشگاه فردریک شیلر، مولف ارشد این بررسی می گوید: اگر دانه های مذکور متخلخل باشند، این بدان معناست که آنها سطح بسیار وسیع تری نسبت به آنچه تصور می کردیم را می پوشانند. این امر به کلی درک انسان از تشکیل مولکول ها و تکامل در فضا را تغییر می دهد.