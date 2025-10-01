بازدید از اماکن تاریخی کاشان پنجشنبه و جمعه رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های میراث فرهنگی و محوطه‌های فرهنگی‌تاریخی زیر پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان شامل باغ فین، خانه بروجردی و تپه سیلک در روزهای پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ مهر رایگان است.

همچنین قابل ذکر است به مناسبت فرارسیدن هفته گردشگری رویداد فرهنگی گردشگری جهان شهر کاشان از هفت تا ۹ مهرماه در پیاده راه منتهی به محوطه باستانی سیلک در حال برگزاری است.

این رویداد فرهنگی با برپایی بیش از ۳۰ غرفه جشنواره غذاهای سنتی روستایی، ارائه محصولات بومی و درختی، جشنواره بازی های بومی محلی و صنایع دستی و سوغات تا چهارشنبه ۹ مهرماه به کار خود ادامه می دهد.