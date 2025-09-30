  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

رویداد «جهان‌شهر کاشان» به مناسبت هفته گردشگری برگزار می شود

کاشان - معاون گردشگری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان از برگزاری رویداد فرهنگی، گردشگری «جهان‌شهر کاشان» خبر داد.

حجت الله ناصحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته گردشگری، رویداد فرهنگی گردشگری «جهان‌شهر کاشان» را در روزهای ۷، ۸ و ۹ مهرماه در پیاده‌راه منتهی به محوطه باستانی سیلک برگزار می شود.

معاون گردشگری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان تصریح کرد: این رویداد سه‌روزه با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی، احیای بازی‌های بومی و محلی و انتقال مفاهیم میراث‌فرهنگی به نسل آینده طراحی شده و مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌ها را دربرمی‌گیرد.

وی برگزاری جشنواره غذاهای سنتی روستایی با حضور ۳۰ غرفه، جشنواره گردشگری کودک، جشنواره بازی‌های بومی و محلی و نمایش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی را از جمله برنامه‌های دانست که در این سه روز اجرا خواهد شد.

ناصحی پور افزود: این رویداد با همکاری مرکز ارتباطات شهرداری کاشان، شهرداری منطقه چهار، سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری، هیات بازی‌های بومی و محلی روستایی و بخشداری‌ها و دهیاری های شهرستان کاشان محقق می‌شود که نشان از مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی در گسترش و ترویج فرهنگ گردشگری دارد.

