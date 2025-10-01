  1. استانها
برخورد اتوبوس با تریلی حادثه آفرید

بیرجند- رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس اسکانیا با یک دستگاه تریلی هوو در گردنه سمن شاهی ۲ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر محمد کاظمی اظهار داشت: ساعت ۱۳و ۳۵ دقیقه با اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی درگردنه سمن شاهی بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان داشت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد بیرجند در حرکت بوده با یک دستگاه تریلی با بار سیمان که از قاین به سمت ماهیرود در حرکت بوده جلو اتوبوس به عقب تریلی برخورد کرده است که بر اثر این حادثه، ۲ نفرمصدوم شدند.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه عدم توجه به جلو راننده اتوبوس تشخیص داده شده است.

