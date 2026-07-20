https://mehrnews.com/x3cCnQ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۳ کد مطلب 6894144 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۳ نمایش اتحاد و همبستگی سلماسی ها در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم انقلابی سلماس در تداوم شب های اقتدار ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6894144 کپی شد مطالب مرتبط مردم برای مشارکت در مهار حریق جنگلهای قلارنگ ایلام همکاری کنند مقابلی: همراهی و همدلی مردم و مسئولان باید حفظ و تقویت شود حماسه عاشقان ولایت در نوشهر صد و چهل و دومین شب تجمع حماسی مردم اردستان اجتماع «نحن المنتقمون» برای صد و چهل و دومین شب در کرمانشاه حجت الاسلام محبی: جانفدایان آماده جهاد در همه عرصهها هستند برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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