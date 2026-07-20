به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای جنایات اخیر دشمن آمریکایی اظهار کرد: امروز که این نشست به نام شهید و شهادت برگزار شده است، امیدواریم به برکت حضرت رقیه (س)، این محفل معنوی مشمول عنایت اهل‌بیت (ع) و دردانه امام حسین (ع) قرار گیرد.

وی با استناد به آیات سوره صف، ایثار و شهادت را مصداق «تجارت با خدا» دانست و افزود: خداوند مؤمنان را به معامله‌ای دعوت و ارشاد می‌کند که هرگز زیان و کسادی ندارد و همواره وجود دارد و نتیجه آن، نجات از عذاب الهی و رسیدن به بالاترین درجات قرب الهی است.

شهید سرمایه جان را با خدا معامله می‌کند

امام جمعه گناوه بیان کرد: سرمایه انسان، جان اوست که خداوند آن را به وی عطا کرده و شهید همین سرمایه را با بالاترین بها به پروردگار بازمی‌گرداند.

وی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم به این معامله اشاره و ارکان این معامله را به روشنی بیان کرده است؛ فروشنده، خریدار، بهای معامله و نتیجه و سند آن همگی مشخص است و نخستین ثمره این تجارت الهی و معامله با خدا، آمرزش گناهان و ورود به بهشت است.

وی با اشاره به کتاب «مرگ تاجرانه» از آثار ماندگار امام شهید امت با موضوع جایگاه شهادت و شهید در منظومه اندیشه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: این اثر به زیبایی جایگاه شهادت و و شهید معامله انسان با خدا را تبیین کرده و نشان می‌دهد که شهادت، اوج بندگی و بالاترین سود برای انسان مؤمن است.

شهدا چراغ هدایت جامعه و تاریخ هستند

امام جمعه گناوه با بیان اینکه شهدا مسیر آینده ملت‌ها را روشن می‌کنند، گفت: شهیدان انوار تابناکی هستند که با خون خود جامعه را بیدار کرده و راه حق را برای همیشه تاریخ روشن می‌کنند .

وی ادامه داد: خط و راه شهدای ما در مسیر استمرار نهضت کربلا و خط امام حسین (ع) است .

وی اضافه کرد: گرچه دشمن در سال شصت و یکم از هجرت فکر می کرد که امام حسین (ع) را در جبهه نظامی با شکست مواجه کرده است و گرچه ظاهر هم همین بود ولی همیشه پیروزی از آن جبهه حق است و پیروز حقیقی جبهه حق بود.

دشمن در جنگ اخیر به اهداف خود نرسید

امام جمعه گناوه با اشاره به جنگ اخیردشمنان صهیونیستی و آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز نیز جنگی نامتقارن و نامتوازن بر ملت ایران تحمیل شده است و اگرچه دشمن با شهید کردن امام امت، ترور فرماندهان، حمله به زیرساخت‌ها و اقدامات نظامی تصور می‌کرد در مدت کوتاهی به اهداف خود خواهد رسید، اما در تحقق اهدافش شکست خورد.

وی تصریح کرد: معیار پیروزی تنها تجهیزات و امکانات نظامی نیست، بلکه موفقیت یا ناکامی در دستیابی به اهداف است و دشمن در این میدان نتوانست ملت ایران را از آرمان‌های خود جدا کند و شکست خورده است.

امام جمعه گناوه یادآور شد: نزدیک به پنج ماه تاب آوری مردم و مسئولان کشور ما در مقابل دشمن برای همیشه تاریخ ماندگار است و این استقامت و صبر و هوشیاری باید در تاریخ نوشته شود.

تشییع باشکوه امام شهید جلوه‌ای از عظمت فرهنگ شهادت بود

امام جمعه گناوه با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع امام شهید اظهار کرد: اگر امام شهید با مرگ طبیعی از دنیا می‌رفت، هرگز چنین حضور کم‌نظیر و تاریخی در مراسم تشییع ایشان شکل نمی‌گرفت.

وی افزود: آنچه میلیون‌ها انسان را در ایران و عراق به میدان آورد، خون شهید بود؛ خونی که بار دیگر جامعه را زنده کرد و عشق به ایثار و مقاومت را در دل مردم شعله‌ور ساخت.

وی ادامه داد: حضور میلیونی مردم در نجف اشرف، کربلای معلی و دیگر شهرها در ایران و عراق، بیانگر جایگاه والای شهید در فرهنگ اسلامی وآموزه های دینی ما و ارادت ملت‌ها به مجاهدان راه خدا بود.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: صبر، مقاومت، حضور مردم در صحنه و وحدت ملی، مهم‌ترین عوامل شکست دشمن در این نبرد بود.

وی افزود: همان‌گونه که شهید مطهری بیان کرده است، شهدا شمع محفل بشریت هستند و با خون خود، بصیرت و آگاهی را در جامعه گسترش می‌دهند.

ادامه راه شهدا، رسالت امروز جامعه

امام جمعه گناوه با اشاره به سخن دکتر شریعتی مبنی بر اینکه «آنان که رفتند کار حسینی کردند و آنان که مانده‌اند باید کار زینبی کنند و گر نه یزیدی هستند»، گفت: همه شهدا کاری حسینی کردند و رسالت امروز ما، ادامه راه شهدا و رساندن پیام آنان به نسل‌های آینده است.

جنگ امروز، جنگ روایت و شناخت است

وی با بیان اینکه دشمن امروز بیش از گذشته بر جنگ شناختی، ادراکی و روایت تمرکز کرده است، اظهار کرد: هدف دشمن تغییر باورها، افکار و نگرش مردم است و به همین دلیل، روایت صحیح و جهاد تبیین از مهم‌ترین وظایف فعالان فرهنگی به شمار می‌رود.

امام جمعه گناوه با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در تبیین نهضت عاشورا افزود: حضرت زینب (س) با خطبه‌های روشنگرانه خود در کوفه و شام، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن را شکست داد و حقیقت عاشورا را برای تاریخ ماندگار کرد.

وی ادامه داد: امروز نیز هرکس بتواند روایت نخست و روایت صحیح را از واقعیت‌ها ارائه کند، در میدان جنگ نرم پیروز خواهد بود.

وی بیان کرد: مروجان فرهنگ ایثار و شهادت باید اهداف شهدا را برای جامعه تبیین کنند و اجازه ندهند دشمن با تحریف واقعیت‌ها، ارزش‌های انقلاب اسلامی را کمرنگ کند.

امام جمعه گناوه در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر حفظ اتحاد ملی تأکید کرده‌اند و امروز نیز ملت ایران با استمرار این همدلی،وحدت، ایثار، مقاومت و فرهنگ شهادت و تبعیت از ولایت و با رهنمودهای مقام معظم رهبری از همه توطئه‌های دشمنان با سربلندی عبور خواهد کرد.