فرماندار بوشهر: صداهای شنیده شده در شهر مربوط به فعالیت پدافند است

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صداهایی که امشب در بوشهر شنیده شده مربوط به فعالیت سامانههای پدافندی است.
وی با رد خبرهای منتشر شده مبنی بر انفجار تاکید کرد: تاکنون اصابتی در بوشهر گزارش نشده است.
بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: صداهای شنیده شده در بوشهر مربوط به فعالیت سامانههای پدافندی است.
محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صداهایی که امشب در بوشهر شنیده شده مربوط به فعالیت سامانههای پدافندی است.
وی با رد خبرهای منتشر شده مبنی بر انفجار تاکید کرد: تاکنون اصابتی در بوشهر گزارش نشده است.
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