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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۳

فرماندار بوشهر: صداهای شنیده شده در شهر مربوط به فعالیت پدافند است

فرماندار بوشهر: صداهای شنیده شده در شهر مربوط به فعالیت پدافند است

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: صداهای شنیده شده در بوشهر مربوط به فعالیت سامانه‌های پدافندی است.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صداهایی که امشب در بوشهر شنیده شده مربوط به فعالیت سامانه‌های پدافندی است.

وی با رد خبرهای منتشر شده مبنی بر انفجار تاکید کرد: تاکنون اصابتی در بوشهر گزارش نشده است.

کد مطلب 6894168

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