دلیری: ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در زابل کشف شد

زابل: جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد ریال توسط ماموران زابل کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده انتظامی سیستان بلوچستان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان زابل در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
سردار علیرضا دلیری افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع بنزین به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف، راننده دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
