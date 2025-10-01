دلیری: ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در زابل کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر ، جانشین فرمانده انتظامی سیستان بلوچستان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان زابل در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سردار علیرضا دلیری افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع بنزین به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف، راننده دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

