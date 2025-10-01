محامی: شهید سید حسن نصرالله نمونه بارز ولایت مداری بود

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد سید حسن نصرالله با اشاره به ویژگیهای ولایتمداری و احساس مسئولیت شهید نصرالله گفت: ایشان با تلاش، مجاهدت و ایثار زندگی کرده و جان خود را در راه آرمانهای اسلامی فدا کرده است.
آیت الله مصطفی محمامی افزود: تعامل تمدنی شهید نصرالله با اقشار مختلف مردم از جمله شیعیان، اهل سنت و مسیحیان بود؛ شهید نصرالله توانست مقاومت لبنان را به نماد اتحاد تبدیل کند، این همان رویکردی است که در تعابیر مقام معظم رهبری نیز دیده میشود.
وی همچنین بر اخلاق، تواضع و همکاری شهید نصرالله تأکید کرد و گفت: ایشان با مردم بهخوبی ارتباط برقرار کرده و دلها را به دست آورده است. آیتالله محامی به خاطرهای از سفر خود به لبنان اشاره کرد و افزود که پس از جنگ ۳۳ روزه، مردم جنوب لبنان به رغم بمباران اسرائیل، از سوی اهل سنت و مسیحیان شمال لبنان مورد استقبال قرار گرفتند؛ این تعاملات باعث شد که مردم جنوب لبنان با آتشبس به خانههای خود بازگردند.
آیتالله محامی همچنین با یادآوری دیدار با شهید نصرالله در لبنان تأکید کردند: نقشه آمریکا برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی با تلاشهای جمهوری اسلامی ایران و حزبالله ناکام ماند.
وی تصریح کرد: در سیستان و بلوچستان نیز باید از این تجربه در تقویت وحدت استفاده شود.
در پایان، آیتالله محامی از فعالان مردمی لبنان تقدیر کرده و چفیهای که از سوی مقام معظم رهبری دریافت کرده بود، به مادر شهید محمد شایانفرد تقدیم کرد.
لازم به ذکر است در پایان این مراسم از خانواده شهدا و رزمندگان تقدیر شد.
