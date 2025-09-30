  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

سردار دلیری: عامل آدم ربایی تیرماه ۱۴۰۴ دستگیر شد

سردار دلیری: عامل آدم ربایی تیرماه ۱۴۰۴ دستگیر شد

زاهدان - جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری عامل آدم ربایی تیرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی در تیر ماه ۱۴۰۴، تحقیقات گسترده پلیسی برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده آغاز شد.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در مرداد ماه ۱۴۰۴ با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان، گروگان صحیح و سالم و یکی از آدم ربایان نیز در همان عملیات دستگیر شد.

وی در ادامه گفت: اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی سایر عوامل همچنان ادامه داشت تا اینکه در روزهای اخیر، یکی دیگر از اعضای این باند شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد خبر 6607425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها