سردار دلیری: عامل آدم ربایی تیرماه ۱۴۰۴ دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی در تیر ماه ۱۴۰۴، تحقیقات گسترده پلیسی برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده آغاز شد.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در مرداد ماه ۱۴۰۴ با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان، گروگان صحیح و سالم و یکی از آدم ربایان نیز در همان عملیات دستگیر شد.

وی در ادامه گفت: اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی سایر عوامل همچنان ادامه داشت تا اینکه در روزهای اخیر، یکی دیگر از اعضای این باند شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

