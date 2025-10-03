زاهدان قطب جدید کشت پسته؛ درخشش طلای سبز در مشرق

خبرگزاری مهر -گروه استانها، فاطمه گلوی: مرکز استان سیستان و بلوچستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، دارای شرایط جوی خشک و نیمهبیابانی است. این منطقه به دلیل تابستانهای بسیار گرم و زمستانهای معتدل، محیطی مناسب برای کشت پسته فراهم میکند.
پسته یکی از درختان مقاوم به شرایط خشک و کمآب است و بهطور کلی برای رشد نیاز به دمای گرم و خاک با زهکشی خوب دارد.
آب و هوای بینظیر زاهدان برای تولید پسته
در زاهدان، دمای هوا در تابستان گاهی به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد می رسد و زمستانها دمای هوا معمولاً ملایم و بین ۵ تا ۱۵ درجه سانتیگراد است. این تفاوت دمایی بین روز و شب و همچنین کاهش دما در شبهای زمستان، برای رشد پسته مطلوب است. همچنین، میزان بارش در این منطقه بسیار کم است، که این نیز برای پسته مناسب است زیرا این درخت به رطوبت زیاد نیاز ندارد و مقاومت بالایی در برابر خشکی دارد.
از نظر خاک، پسته به خاکهای شنی و رسی با زهکشی خوب نیاز دارد که در زاهدان به دلیل ویژگیهای خاک منطقه، این شرایط فراهم است. با این حال، آبیاری مناسب و کنترل شوری خاک از عوامل کلیدی برای موفقیت کشت پسته در این منطقه است.
پسته یکی از مهمترین محصولات باغی زاهدان است
مدیر جهاد کشاورزی زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرستان زاهدان به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب، به عنوان یکی از مناطق مستعد برای کشت پسته شناخته میشود. در این منطقه، کشت محصولات متنوع کشاورزی رونق دارد، اما پسته به عنوان مهمترین محصول باغی این شهرستان شناخته میشود. در روستاهای مختلف شهرستان زاهدان، درختان پسته در مقیاس گستردهای کشت و برداشت میشوند.
مهدی شهرکی افزود: شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان به عنوان قطب تولید پسته در استان شناخته میشود. سطح زیر کشت این محصول در شهرستان حدود پنج هزار هکتار است که از این میزان ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار آن بارور و حدود هشتصد هکتار آن غیر بارور است.
وی تصریح کرد: این امر موجب شده تا زاهدان جایگاه اول در تولید پسته در استان را از آن خود کند. همچنین، در بخش نصرتآباد زاهدان، سطح زیر کشت پسته یکهزار و ۴۰۰ هکتار است که از این میزان، نهصد هکتار به درختان بارور و پانصد هکتار به درختان غیر بارور اختصاص دارد.
زاهدان، قطب تولید طلای سبز در کشور میشود
مدیر جهاد کشاورزی زاهدان بیان کرد: به علت حجم بالای تولید پسته در شهرستان زاهدان، نیاز به تجهیزات پیشرفته برای برداشت و فرآوری این محصول احساس میشود. در حال حاضر، برای اولین بار در این منطقه از دستگاههای پیشرفته و به روز برای ضبط و فرآوری پسته استفاده میشود. این دستگاهها فرآیندهای مختلف از جمله خشک کردن، گونی کردن و بستهبندی پسته را به صورت کامل انجام میدهند.
وی همچنین اشاره کرد: این پروژه در کنار افزایش کیفیت محصول، به ایجاد اشتغال در منطقه کمک کرده است.
شهرکی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توسعه این صنعت و افزایش بهرهوری در تولید پسته، شهرستان زاهدان می تواند به عنوان قطب تولید طلا سبز در کشور شناخته شود و ارزش افزوده خوبی برای کشاورزان این منطقه ایجاد کند.
کشت پسته در زاهدان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی باغداران منطقه است
معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: یکی از مهمترین چالشها، تأمین برق و ترانسفورماتور برای واحدهای فرآوری پسته بود که میتوانست روند تولید را به تأخیر بیندازد.
حمید دهمرده توضیح داد: برای حل این مشکل، یک جلسه ویژه در فرمانداری با حضور مسئولین و سرمایهگذاران بخش کشاورزی برگزار شد. در این جلسه، مشکلات موجود مطرح و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه شد.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای لازم با مسئولین مربوطه توانستیم مشکل تأمین برق و نصب ترانسهای برق را در کمتر از بیست روز حل کنیم. امروز شاهد آن هستیم که واحدهای فرآوری پسته بهخوبی در حال انجام مراحل جداسازی، پوستکنی و فرآوری پسته هستند.
کشت پسته در زاهدان بهعنوان یکی از فعالیتهای کشاورزی مهم در استان سیستان و بلوچستان بهشمار میرود. این منطقه با داشتن آب و هوای خشک و نیمهگرمسیری، شرایط مناسب برای رشد درختان پسته فراهم کرده است. پسته بهعنوان یک محصول باارزش و مقاوم به کمآبی، توانسته جایگاه ویژهای در کشاورزی این منطقه پیدا کند.
کشت پسته در زاهدان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بهویژه در بازارهای صادراتی، سهم زیادی در اقتصاد منطقه دارد و بهعنوان یکی از منابع درآمدی کشاورزان محسوب میشود. با توجه به تغییرات اقلیمی و بحران آب، تحقیق و پژوهش در زمینه بهبود روشهای آبیاری و افزایش بهرهوری در کشت پسته از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین انتخاب ارقام مقاوم به خشکی و آفات میتواند به پایداری تولید کمک کند.
