برنامه خاموشی های شهر زاهدان برای پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴

۱ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی و کوچه های بذر -مسیل رودخانه شمال روستای دایی آباد تا روستای همت آباد -شهرک پرسپولیس - خیابان مجدیه سرتاسر ضلع غرب - انشعاب آزادی ۳۸ و مجدیه ۱۵ و ۳۳ ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۲ مرکزی از پست راه آهن مجموعه کامل فرودگاه وتکن هوانیروز-ضلع شرق بلوار اقبال مجتمع هوانیروز- بلوار شاهوزهی تا نبش مصطفی خمینی شرقی - انشعاب جام جم ۱۶ و ۲۰- انشعاب مصطفی خمینی شرقی (کریم آباد) تا نبش بلوار جام جم با انشعابات ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۳ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار میرحسینی-بلوار بعثت سرتاسر با انشعاب کوثر و شکوفه و مجتمع وحدت بلوار انقلاب ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۴ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع غرب بلوار جام جم تا نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی از جام جم تا نبش رزمجو مقدم با انشعابات - خیابان حسین بر از چمران تا باقری ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۵ مرکزی خیابان امام خمینی از سینما فرهنگ تا تقاطع خیابان بهشتی-انشعاب خیابان طالقانی به سمت خیابان سعدی-پست زمینی شهرداری امام ۴۹-پ ست زمینی امام جعفر صادق به سمت رستوران گیلان-پست زمینی بانک تجارت-پاساژ خاور-دولاین تقاطع امام و امیرالمومنین-پست زمینی پاساژ حیدری و فردوسی. ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۶ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا میدان راه -ضلع شرق بزرگراه شهید کلانتری تاپل شهرک گاوداران -انتهای غربی خیابان امام خمینی و بلوار فاضلی تا تقاطع بلوار انقلاب - ضلع جنوب خیابان امام خمینی غربی تا تقاطع بلوار مزاری - انشعاب بلوار ثارالله تاخیابان سیدجمال و تختی- بلوار انقلاب از خیابان امام خمینی تا نبش پاستور و انشعابات ۱۹ و۱۷ و۱۵ و۱۳و ۱۱و خیابان قائم ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۷ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس تا بلوار شهید رنجوری و انتهای بلوار بزرگمهر جنوبی- ضلع شرق بلوار بزرگمهر سرتاسر تا بلوار جانبازان -ضلع جنوبی بلوار جانبازان از دانشگاه تا نبش جانبازان ۱۳ با انشعابات ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۸ مرکزی پست شهدا ضلع جنوبی بلوار رسالت تا نبش خیابان بهشتی -خیابان مولوی تا سیستان وزور خانه ابوالفضل - از میدان امام حسین ضلع شمال بلوار میرحسینی تا پنج راه بسیج- ضلع شرق خیابان بهشتی تا نبش خیابان مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از میرزای شیرازی تا نبش شریعتی - انشعاب خیابان طالقانی دو طرف نرسیده فلکه ارکیده و نرسیده به خ امام خمینی - خیابان آزادی دو طرف مصطفی خمینی تا بانک ملی مرکزی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و میدان شهدا ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۹ مرکزی خیابان ویلا از ابتدا تقاطع بلوار ۲۲ بهمن و ویلا تا جنب دوشنبه بازار و خیابانهای منشعبه از ویلا البرز -خیابان بشارت و تمدن تا شورا ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۱۰ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس پادگان ارتش -ضلع شمال بلوار حضرت ابوالفضل تا بلوار پیامبر اعظم و میدان استاندارد زیباشهر - بلوار بقیة الله تا نبش خیابان دادسرا و سه راه دانش- بلوار دانشگاه تا جنب پل هوایی میدان پاسداران - انشعاب خیابان اوقاف و هفت تیر و ضلع شمالی بلوار قلنبرتا میدان مشاهیر - خیابان مسجد طالقانی و خیابان بهار- تصفیه خانه آب خیابان امیر معز ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۱۱ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تاکمربندی کلانتری- -منازل آپارتمانی مسکن ملی آرمان شهر داخل شهرک جهاد-منازل ۳ خانواری پشت براسان ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۱۲ نصرت آباد از پست تل سیاه تا پاسگاه کهورک مسیر جاده نصرت آبادبه بم - انشعاب منطقه گرگ حیدر آباد -منطقه مرغداریهای نصرت آباد -شهر نصرت آباد و محمد آباد و سنجرآباد و زبرآباد-سنتو وچاههای محور شرق -شهرک صنعتی نصرت آباد ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۳ مرکزی بلوار خلیج فارس تامیدان دکتر حسابی - بلوار رفسنجانی -بلوار امام حسین ع تا میدان مهرشهر - خیابان نصربا انشعابات و ابوریحان وولایت با انشعابات ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۴ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تا میدان پرستار -ضلع شمال بلوار بهداشت تا نبش بلوار مزاری با انشعاب ثارالله جنوبی وپوریا - ضلع غرب بلوار مزاری تا میدان دفاع مقدس -انشعاب بلوار جهانزاده تا پشت داد گستری زاهدان- انشعاب خیابان امام موسی کاظم غربی و گلستان غربی تا دستغیب-انشعاب امیر کبیر ۲ و ۴- بلوار آزادگان انشعاب ۷و ۱۰ تا کمیته امداد بلوار ثارالله ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۵ مرکزی از پست راه آهن ضلع شرق بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع شرق بلوارجام جم تا نبش مصطفی خمینی با جام جم ۶و۸و۱۰و۱۲ -ضلع غرب بلوار جام جم از مصطفی تا میدان کشاورز وضلع جنوب بلوار کشاورزتا میدان کارگر -انشعاب خیابان سعدی تا چمران شمالی و سعدی ۴- جام جم ۶۲- پهلوانی شمالی کشتارگاه- مجتمع جام جم ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۱۶ مرکزی -- - انشعاب سرداران شهید و خیابان مکران تا میدان کوزه و مسجد پیامبر اعظم- ضلع جنوبی بلوار فاضلی تا جنب کارخانه آرد شهرکی- بلوار کوثر و خیابان درمانگاه فاطمة الزهرا - انشعاب خیابان باباطاهر تا نبش بلوار بعثت ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۱۷ مرکزی دایی اباد-حاجی اباد-چاه رحمان لار-ازادی شمالی-میدان همت اباد ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۱۸ مرکزی پست شهداضلع جنوب بلوار رسالت تامیدان امام خمینی -ضلع شرق بلوار رجایی تا نبش رجایی ۳۴ - انشعابات ۱۶ متری و۲۵ متری ابوذر ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۱۹ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار - خیابان نیلوفر بلوار برق تا نبش بلوار ثارالله جنوبی و انشعاب خیابان بهاران- خیابان آرش جنوبی تا پاستور - خیابان پاستور تا مجتمع اسکان و تقاطع بدر- خیابان بدر سرتاسروانشعاب گلستان غربی و خیابان آرش وبدر ۲۲- ضلع جنوبی بلوارامیرکبیر از بدر تا بلوار مزاری و انشعابات ۱۰ و۶ و۷و۳ و قسمتی از دستغیب ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۲۰ مرکزی ضلع شمالی خیابان امام خمینی غربی تا نبش سرداران شهید با انشعاب خیابان انتظام و فروغ - غدیر شهر ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۲۱ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تامیدان امام خمینی شهرک تاکسیرانی شهرداری پشت پاسگاه تردست- ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا پرسی گاز- ضلع شمال تا پشت پلیس راه زاهدان - ضلع شرق جاده مشهد تا کارخانه آرد آلا - مسیر پست نبوت انشعاب لاربالاوپایین تا تنگه پیران ومیل ۸ و ۱۹ و سفیدک -مسیر جاده مشهد تا حرمک و انشعاب قرقروک تا نوار مرزی ریگچاه و ناورچاه - انشعاب چاههای ایثار ضلع شرق جاده مشهد تا سه راهی دشتک و بعد از آن مسیر جاده زابل- انشعاب نماز خانه حرمک ضلع غرب جاده مشهد تا سراهی دشتک و انشعاب کارخانه سیمان ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵