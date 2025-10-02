  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۴

برنامه خاموشی های شهر زاهدان برای پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴

برنامه خاموشی های شهر زاهدان برای پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴

زاهدان - شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان برنامه خاموشی های احتمالی مناطق مختلف برق شهرستان زاهدان برای روز پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان جدول برنامه خاموشی‌های احتمالی برق مناطق مختلف شهرستان زاهدان برای پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

ردیف بخش آدرس ساعت احتمالی قطع برق
۱ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی و کوچه های بذر -مسیل رودخانه شمال روستای دایی آباد تا روستای همت آباد -شهرک پرسپولیس - خیابان مجدیه سرتاسر ضلع غرب - انشعاب آزادی ۳۸ و مجدیه ۱۵ و ۳۳ ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵
۲ مرکزی از پست راه آهن مجموعه کامل فرودگاه وتکن هوانیروز-ضلع شرق بلوار اقبال مجتمع هوانیروز- بلوار شاهوزهی تا نبش مصطفی خمینی شرقی - انشعاب جام جم ۱۶ و ۲۰- انشعاب مصطفی خمینی شرقی (کریم آباد) تا نبش بلوار جام جم با انشعابات ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵
۳ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار میرحسینی-بلوار بعثت سرتاسر با انشعاب کوثر و شکوفه و مجتمع وحدت بلوار انقلاب ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵
۴ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع غرب بلوار جام جم تا نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی از جام جم تا نبش رزمجو مقدم با انشعابات - خیابان حسین بر از چمران تا باقری ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۵ مرکزی خیابان امام خمینی از سینما فرهنگ تا تقاطع خیابان بهشتی-انشعاب خیابان طالقانی به سمت خیابان سعدی-پست زمینی شهرداری امام ۴۹-پ ست زمینی امام جعفر صادق به سمت رستوران گیلان-پست زمینی بانک تجارت-پاساژ خاور-دولاین تقاطع امام و امیرالمومنین-پست زمینی پاساژ حیدری و فردوسی. ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۶ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا میدان راه -ضلع شرق بزرگراه شهید کلانتری تاپل شهرک گاوداران -انتهای غربی خیابان امام خمینی و بلوار فاضلی تا تقاطع بلوار انقلاب - ضلع جنوب خیابان امام خمینی غربی تا تقاطع بلوار مزاری - انشعاب بلوار ثارالله تاخیابان سیدجمال و تختی- بلوار انقلاب از خیابان امام خمینی تا نبش پاستور و انشعابات ۱۹ و۱۷ و۱۵ و۱۳و ۱۱و خیابان قائم ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۷ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس تا بلوار شهید رنجوری و انتهای بلوار بزرگمهر جنوبی- ضلع شرق بلوار بزرگمهر سرتاسر تا بلوار جانبازان -ضلع جنوبی بلوار جانبازان از دانشگاه تا نبش جانبازان ۱۳ با انشعابات ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۸ مرکزی پست شهدا ضلع جنوبی بلوار رسالت تا نبش خیابان بهشتی -خیابان مولوی تا سیستان وزور خانه ابوالفضل - از میدان امام حسین ضلع شمال بلوار میرحسینی تا پنج راه بسیج- ضلع شرق خیابان بهشتی تا نبش خیابان مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از میرزای شیرازی تا نبش شریعتی - انشعاب خیابان طالقانی دو طرف نرسیده فلکه ارکیده و نرسیده به خ امام خمینی - خیابان آزادی دو طرف مصطفی خمینی تا بانک ملی مرکزی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و میدان شهدا ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۹ مرکزی خیابان ویلا از ابتدا تقاطع بلوار ۲۲ بهمن و ویلا تا جنب دوشنبه بازار و خیابانهای منشعبه از ویلا البرز -خیابان بشارت و تمدن تا شورا ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۱۰ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس پادگان ارتش -ضلع شمال بلوار حضرت ابوالفضل تا بلوار پیامبر اعظم و میدان استاندارد زیباشهر - بلوار بقیة الله تا نبش خیابان دادسرا و سه راه دانش- بلوار دانشگاه تا جنب پل هوایی میدان پاسداران - انشعاب خیابان اوقاف و هفت تیر و ضلع شمالی بلوار قلنبرتا میدان مشاهیر - خیابان مسجد طالقانی و خیابان بهار- تصفیه خانه آب خیابان امیر معز ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۱۱ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تاکمربندی کلانتری- -منازل آپارتمانی مسکن ملی آرمان شهر داخل شهرک جهاد-منازل ۳ خانواری پشت براسان ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۱۲ نصرت آباد از پست تل سیاه تا پاسگاه کهورک مسیر جاده نصرت آبادبه بم - انشعاب منطقه گرگ حیدر آباد -منطقه مرغداریهای نصرت آباد -شهر نصرت آباد و محمد آباد و سنجرآباد و زبرآباد-سنتو وچاههای محور شرق -شهرک صنعتی نصرت آباد ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۱۳ مرکزی بلوار خلیج فارس تامیدان دکتر حسابی - بلوار رفسنجانی -بلوار امام حسین ع تا میدان مهرشهر - خیابان نصربا انشعابات و ابوریحان وولایت با انشعابات ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۱۴ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تا میدان پرستار -ضلع شمال بلوار بهداشت تا نبش بلوار مزاری با انشعاب ثارالله جنوبی وپوریا - ضلع غرب بلوار مزاری تا میدان دفاع مقدس -انشعاب بلوار جهانزاده تا پشت داد گستری زاهدان- انشعاب خیابان امام موسی کاظم غربی و گلستان غربی تا دستغیب-انشعاب امیر کبیر ۲ و ۴- بلوار آزادگان انشعاب ۷و ۱۰ تا کمیته امداد بلوار ثارالله ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۱۵ مرکزی از پست راه آهن ضلع شرق بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع شرق بلوارجام جم تا نبش مصطفی خمینی با جام جم ۶و۸و۱۰و۱۲ -ضلع غرب بلوار جام جم از مصطفی تا میدان کشاورز وضلع جنوب بلوار کشاورزتا میدان کارگر -انشعاب خیابان سعدی تا چمران شمالی و سعدی ۴- جام جم ۶۲- پهلوانی شمالی کشتارگاه- مجتمع جام جم ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۱۶ مرکزی -- - انشعاب سرداران شهید و خیابان مکران تا میدان کوزه و مسجد پیامبر اعظم- ضلع جنوبی بلوار فاضلی تا جنب کارخانه آرد شهرکی- بلوار کوثر و خیابان درمانگاه فاطمة الزهرا - انشعاب خیابان باباطاهر تا نبش بلوار بعثت ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۱۷ مرکزی دایی اباد-حاجی اباد-چاه رحمان لار-ازادی شمالی-میدان همت اباد ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۱۸ مرکزی پست شهداضلع جنوب بلوار رسالت تامیدان امام خمینی -ضلع شرق بلوار رجایی تا نبش رجایی ۳۴ - انشعابات ۱۶ متری و۲۵ متری ابوذر ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۱۹ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار - خیابان نیلوفر بلوار برق تا نبش بلوار ثارالله جنوبی و انشعاب خیابان بهاران- خیابان آرش جنوبی تا پاستور - خیابان پاستور تا مجتمع اسکان و تقاطع بدر- خیابان بدر سرتاسروانشعاب گلستان غربی و خیابان آرش وبدر ۲۲- ضلع جنوبی بلوارامیرکبیر از بدر تا بلوار مزاری و انشعابات ۱۰ و۶ و۷و۳ و قسمتی از دستغیب ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۲۰ مرکزی ضلع شمالی خیابان امام خمینی غربی تا نبش سرداران شهید با انشعاب خیابان انتظام و فروغ - غدیر شهر ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۲۱ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تامیدان امام خمینی شهرک تاکسیرانی شهرداری پشت پاسگاه تردست- ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا پرسی گاز- ضلع شمال تا پشت پلیس راه زاهدان - ضلع شرق جاده مشهد تا کارخانه آرد آلا - مسیر پست نبوت انشعاب لاربالاوپایین تا تنگه پیران ومیل ۸ و ۱۹ و سفیدک -مسیر جاده مشهد تا حرمک و انشعاب قرقروک تا نوار مرزی ریگچاه و ناورچاه - انشعاب چاههای ایثار ضلع شرق جاده مشهد تا سه راهی دشتک و بعد از آن مسیر جاده زابل- انشعاب نماز خانه حرمک ضلع غرب جاده مشهد تا سراهی دشتک و انشعاب کارخانه سیمان ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵
۲۲ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو- خیابان امام خمینی از فلکه سیلوتا نبش بلوار مزاری- بلوار خرمشهر از تقاطع خیابان امام خمینی تا بانک صادرات نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از بلوار خرمشهر تا نبش خیابان میرزای شیرازی-انشعاب خیابان مطهری و فرهنگ و مهتاب و میرزای شیرای مرکز سل ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵
کد خبر 6608903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها