۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

حضور سفیر اسپانیا در باشگاه پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس میزبان سفیر اسپانیا در ایران بود و دو طرف در جریان این ملاقات درباره فعالیتهای مشترک صحبت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، رضا درویش امروز چهارشنبه میزبان آنتونیو سانچس بندیتو گاسپار، سفیر پادشاهی اسپانیا در کشورمان بود؛ کشوری که محبوب‌ترین باشگاه‌های فوتبال جهان را در خود جای داده است.

دو طرف در جریان این دیدار در مورد علایق مشترک در حوزه ارتباط و همکاری‌های ورزشی و اقتصادی به تبادل نظر پرداختند. همچنین از سوی باشگاه به رسم یادبود، صنایع دستی ایران و پیراهن پرسپولیس اهدا شد.

در جریان ملاقات امروز، پیمان حدادی رییس هیئت مدیره، امیرعلی حسینی مدیر بین‌الملل و په‌په لوسادا مربی بدنساز و امیلیو آلوارز مربی دروازه‌بان ها که اعضای اسپانیایی تیم فوتبال پرسپولیس هستند نیز حضور داشتند.

