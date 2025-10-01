هادی زاده: ۹۷۰۰ تن گلابی و کیوی در آمل برداشت می شود

محمد هادی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی برداشت بیش از ۹۷۰۰ تن محصولات باغی شامل گلابی و کیوی در سال جاری خبر داد و افزود: این میزان نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

وی گفت: انتظار می‌رود از ۱۲۳ هکتار باغات گلابی حدود هزار و ۸۵۰ تن محصول برداشت شود که نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین سطح زیرکشت کیوی در این شهرستان به ۳۱۹ هکتار می‌رسد که پیش‌بینی می‌شود هفت هزار و ۸۵۰ تن کیوی برداشت شود.

وی ارزش غذایی گلابی را بالا و آن را منبع غنی فیبر، آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌ها دانست که به عنوان میوه‌ای کم‌کالری می‌تواند به کاهش وزن و کنترل کلسترول کمک کند. متوسط تولید گلابی در باغات آمل نیز حدود ۱۵ تن در هکتار اعلام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل افزود: باغات گلابی این شهرستان عمدتاً به صورت آبیاری شده اداره می‌شوند و با تلاش کارشناسان و حمایت‌های دولت، کیفیت و کمیت محصولات باغی افزایش یافته است.

هادی‌زاده بر اهمیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در باغبانی و آموزش مستمر باغداران تاکید کرد و افزود: برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای معرفی ارقام جدید گلابی با پایه‌های رویشی در دست اجراست تا سطح تولید و کیفیت محصول ارتقا یابد.

وی همچنین به اهمیت بسته‌بندی استاندارد و بازاریابی هدفمند کیوی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با توسعه زیرساخت‌ها، بتوان کیوی مرغوب آمل را به بازارهای داخلی و صادراتی با برند معتبر عرضه کرد.