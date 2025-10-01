۹۷ کیلو انواع مواد مخدر در عباس آباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی بیان داشت: در تداوم اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی در ادامه گفت: در راستای اجرای این طرح، ماموران با بررسی های دقیق میدانی موفق شدند ۱۹ خرده فروش مواد مخدر را شاسایی و در چند عملیات هماهنگ دستگیر که برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد تصریح کرد: در این طرح تعداد ۶۱ نفر معتاد متجاهر نیز از سطح محلات هدف و آلوده جمع آوری که ضمن هماهنگی های لازم صورت گرفته، این افراد برای سیر مراحل بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.