۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷

کشف ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری سوداگر مرگ در آزادشهر

آزادشهر-سرپرست فرماندهی انتظامی آزادشهر از کشف ۲۵ کیلو گرم انواع مواد مخدر طی عملیات موفقیت آمیز پلیسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی توزیع کننده مواد مخدر در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در عملیات موفق آمیز و بازرسی از منزل متهم مقدار ۲۵ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

اسکندریان خاطرنشان کرد: طی این عملیات متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرپرست انتظامی آزادشهر ضمن تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر از شهروندان خواست، در صورت اطلاع از فعالیت این افراد مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

