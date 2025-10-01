کشف ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری سوداگر مرگ در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی توزیع کننده مواد مخدر در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در عملیات موفق آمیز و بازرسی از منزل متهم مقدار ۲۵ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

اسکندریان خاطرنشان کرد: طی این عملیات متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرپرست انتظامی آزادشهر ضمن تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر از شهروندان خواست، در صورت اطلاع از فعالیت این افراد مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.