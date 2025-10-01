به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عظیم رافت با اشاره به وظایف نظارتی معاونت غذا و دارو از کشف و ضبط داروهای فاقد اصالت و مکمل‌های قاچاق در یکی از داروخانه‌های شهرستان‌های تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: این داروخانه به دنبال بازرسی‌های فنی، تعطیل و پرونده تخلف آن برای پیگیری قانونی ارجاع شد.

وی با اشاره به وظایف اداره فنی و نظارت در زمینه پایش مستمر عملکرد تمامی داروخانه‌های استان ادامه داد: بر همین اساس، در بازرسی های انجام شده در یکی از شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه، تعدادی اقلام دارویی فاقد اصالت در یکی از داروخانه ها کشف و ضبط شد که اقلام کشف‌شده شامل تعدادی آمپول کورتون و مکمل‌های قاچاق، خارج از چرخه رسمی توزیع دارو تهیه و به فروش می‌رسید و این اقدام برخلاف ضوابط قانونی و تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شود.

مدیر داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: به دنبال کشف این تخلف، داروخانه تعطیل و داروهای ضبط شده برای طی مراحل قانونی به اداره فنی و نظارت منتقل شد، همچنین پرونده تخلف برای رسیدگی، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

رافت با تأکید بر نقش مهم مردم در پیشگیری از تخلفات دارویی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود هنگام خرید کالاهای سلامت‌محور، به برچسب زرد رنگ اصالت کالا و مجوزهای بهداشتی توجه ویژه داشته باشند؛ چرا که تنها راه مطمئن برای تشخیص کالای اصل از تقلبی، استفاده از نرم‌افزار «تی‌تک (TTAC)» یا بررسی برچسب اصالت کالا است.