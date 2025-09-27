به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با تأکید بر جایگاه بینظیر شیراز در علم پزشکی، به تشریح چالشها و دغدغههای جامعه پزشکی پرداخت و راهحلهایی برای ارتقا سلامت و آبروی جامعه پزشکی ارائه داد.
وی با اشاره به سابقه درخشان پزشکی در شیراز از دوران باستان تا امروز، گفت: شیراز را میتوان پدر پزشکی دنیا نامید. طب یونان، طب اسلامی دوران بوعلی سینا و طب مدرن، همگی ریشههایی در این شهر کهن دارند. حتی در دوران هخامنشیان علم پزشکی در شیراز پاسارگاد جایگاه ویژهای داشته است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه پزشکی شیراز امروز به لحاظ توان علمی، مهارتی، زیرساختها، تجهیزات و تکنولوژی کمنظیر است، افزود: مجموعه این عوامل باعث شده تا جایگاه پزشکی در شیراز منحصر به فرد بوده و این شهر نه تنها در سطح کشور، بلکه در منطقه آسیا نیز رتبههای برجستهای در برخی حوزهها مانند پیوند اعضا و کبد داشته باشد.
رئیس زاده مهمترین دغدغه جامعه پزشکی را خدمترسانی به مردم و حفظ آبروی پزشکی سرزمین دانست و گفت: برای تحقق این امر، نیازمند ارتقا جایگاه و شأن جامعه پزشکی هستیم که متأسفانه در سالهای اخیر دچار اختلال و بیثباتی در درک جایگاه آن، هم در میان جامعه پزشکی و هم در میان مردم و مسئولان شدهایم.
وی همچنین به چالشهای دیگر جامعه پزشکی که شامل معیشت و اقتصاد، کیفیت آموزش پزشکی، مداخلات غیرمجاز و مسائل قضائی و حقوقی است، اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی به جد پیگیر حل این چالشها در تعامل با دستگاههای حاکمیتی است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به بحث تعرفهگذاری پزشکی و مشکلات ناشی از عدم پرداخت به موقع و کافی تعرفهها توسط بیمهها پرداخت و با انتقاد از رشد ناکافی تعرفهها در مقایسه با تورم و هزینههای واقعی، افزود: افزایش ۴۶ درصدی تعرفهها، دردی از مشکلات ما را دوا نمیکند، چرا که بیمهها ماهها تعرفهها را پرداخت نمیکنند. ضمن اینکه بخش عمدهای از تعرفه ویزیت، صرف هزینههای جاری مطب مانند اجاره، منشی، آب، برق و مالیات میشود و سهم واقعی پزشک ناچیز است.
رئیس زاده ریشه مشکلات اقتصادی حوزه سلامت و پدیده زیرمیزی را نه زیادهخواهی پزشکان، بلکه عدم اجرای قانون و فرسودگی ساختار بیمهها دانست و تصریح کرد: تا زمانی که به ریشه مشکلات نپردازیم و قیمت واقعی را پایین نگه داریم، معضل زیرمیزی و مهاجرت پزشکان و افت کیفیت درمان همچنان ادامه خواهد داشت.
افزایش ظرفیتها، ظلم آشکار به کیفیت و آینده سلامت کشور
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه برخورد با مقوله پیچیده آموزش پزشکی با رویکردی سادهانگارانه مشکلات عمیقی را ایجاد میکند، گفت: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای پزشکی در چهار سال گذشته، بر اساس تصمیم هیئت امنای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، بدون در نظر گرفتن زیرساختها و پیامدهای بلندمدت انجام شده است.
وی این افزایش را بیسابقه و غیرمنطقی دانست و ادامه داد: در طول ۴۲ سال پس از انقلاب، ظرفیت پذیرش پزشکی به تدریج به حدود ۸ هزار نفر در سال رسیده بود، اما در چهار سال اخیر، این رقم به ۱۶ هزار نفر در سال افزایش یافته است. این بدان معناست که در طول چهار سال به اندازه ۴۲ سال گذشته ظرفیت پذیرش ایجاد شده است.
رئیسزاده گفت: خودکفایی در حوزه پزشکی منجر به عدم نیاز به متخصص از خارج و عدم اعزام بیمار به خارج از کشور شده است، حال این سوال پیش میآید که چرا با این اقدامات، شأن و جایگاه پزشکان در حال خدشهدار شدن است؟
وی همچنین به بحث دانشگاههای علوم پزشکی غیرانتفاعی اشاره کرد و ادامه داد: مجوز دادن به دانشگاههای علوم پزشکی غیرانتفاعی، با وجود اینکه ظاهراً در راستای افزایش دسترسی مردم است، در واقع نابودی آموزش پزشکی کشور و سلامت مردم را به همراه دارد. این اقدام، در حالی صورت میگیرد که بسیاری از فارغالتحصیلان پزشکی، به دلیل عدم تناسب تعرفهها با هزینههای زندگی با مشکل مهاجرت شغلی و حتی جغرافیایی مواجه هستند.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه به آمار مهاجرت پزشکان پرداخت و افزود: بر اساس آمارهای نظام پزشکی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، شاهد رشد قابل توجهی در درخواستهای مهاجرت پزشکان بودیم. اگرچه با مداخلات صورت گرفته در سال ۱۴۰۳، این روند کاهشی ۱۸ درصدی داشته است، اما این مسئله همچنان نگرانکننده است.
بیشترین شکایات از سازمان علوم پزشکی مربوط به عملهای زیبایی است
رئیس زاده با بیان اینکه بیشترین شکایات ثبت شده در این سازمان مربوط به اعمال زیبایی، از جمله جراحیهای زیبایی، زیباییهای پزشک عمومی و دندانپزشکی است و در رتبههای بعدی، شکایات مربوط به حوزه زنان و زایمان قرار دارند و گفت: تفاوت معناداری در این زمینه بین استانهای مختلف وجود ندارد.
وی در خصوص مسئولیت اجتماعی پزشکان و نظام پزشکی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی با وجود صنفی بودن، وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد. ما به شکایات مردم از پزشکان رسیدگی میکنیم و در بیش از ۷۰ درصد موارد به نفع مردم حکم صادر میشود. این خود بزرگترین خدمت اجتماعی ما به مردم است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور جامعه پزشکی را به سه طیف تقسیم کرد و افزود: بخشی از پزشکان، کاملاً پایبند سوگندنامه بقراط و اخلاق حرفهای هستند که تعدادشان قاطبه جامعه پزشکی را تشکیل میدهد و نمره ۲۰ را دریافت میکنند. عدهای نیز نگاهی صرفاً بیزینسی به طبابت دارند که مردود هستند و در نهایت، عدهای در میان این دو طیف قرار دارند که سیاستگذاریهای نادرست، مانند تعرفههای پایین آنها را به سمت رفتار نادرست سوق میدهد.
وی تصریح کرد: تنها حدود ۷ تا ۸ درصد از جامعه پزشکی پتانسیل دریافت زیرمیزی را دارند و اکثریت جامعه پزشکی متعهد به خدمت به مردم هستند.
بخش خصوصی در حوزه درمان با تعرفههای فعلی توان سرمایهگذاری ندارد
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه دولت وظیفه حاکمیتی در ساخت بیمارستان و ارائه خدمات در مناطق محروم را دارد، اما محدودیت منابع، این امر را دشوار میکند، گفت: در حال حاضر تعرفههای درمانی به گونهای است که بخش خصوصی قادر به سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و درمان نیست و این مسئله موجب شده تا رشد بیمارستانهای خصوصی در سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، ادامه داد: اگر دولت به این سیاستها عمل کند و سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) را از میانگین منطقه بالاتر ببرد، وضعیت بهبود خواهد یافت. در حال حاضر سهم سلامت از GDP به زیر چهار و نیم درصد رسیده است، در حالی که طبق قانون باید بالای ۹ درصد باشد. این کاهش چشمگیر، مشکلات فراوانی را برای حوزه سلامت ایجاد کرده است.
رئیسزاده همچنین به آمار جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۶۷ هزار پزشک در کشور داریم که نسبت به ابتدای انقلاب، تعداد پزشکان عمومی ۱۴ برابر و تعداد متخصصان، حدود ۴۵ برابر شده است. با وجود این افزایش چشمگیر، در برخی تخصصها از جمله اطفال، بیهوشی، عفونی، طب اورژانس، جراحی عمومی، داخلی، جراحی قلب و جراحی اطفال با کمبود مواجه هستیم.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با رد آمارهای منتشر شده در خصوص کمبود پزشک در برخی حوزهها، این آمارها را غیرعلمی و نادرست دانست و تصریح کرد: مقایسه تعداد پزشک در ایران با کشورهایی مانند گرجستان، ملاک درستی نیست و نباید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. سطح سلامت عمومی به مؤلفههای متعددی بستگی دارد و نمیتوان تنها با اتکا به تعداد پزشکان، وضعیت سلامت را سنجید.
نظر شما